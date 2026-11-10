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Na demonstraci na Letné se chystají tisíce lidí z celé republiky. Dopravci posílí spoje

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Na demonstraci na podporu svobody médií svolanou na 15. listopadu mají vyrazit tisíce lidí z celé republiky. Do Prahy se chystají také obyvatelé jižních Čech. Podle organizátorů by mohlo jít o největší veřejné shromáždění v dějinách Česka.
Na demonstraci na Letné se chystají tisíce lidí z celé republiky. Dopravci posílí spoje

Na demonstraci na Letné se chystají tisíce lidí z celé republiky. Dopravci posílí spoje

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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