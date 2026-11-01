Rozmíška mezi českými trenéry. Kouč Olomouce Hapal volal do Plzně Kováčovi

Sobotní večer v Olomouci, 31. října 2026. Sigma právě rozebrala Zbrojovku Brno 3:0 a Pavel Hapal na tiskové konferenci působil jako muž, kterému se povedl týden. Pak se řeč stočila k Plzni. „Vynadal jsem mu,“ řekl Hapal o telefonátu Radoslavu Kováčovi a s úsměvem dodal, že Viktoria Sigmě „leze do hráčů“. Konkrétně šlo o Pétera Barátha, maďarského reprezentanta ze středu pole. Byl to krátký hovor, žádná veřejná přestřelka. Přesto prozradil víc než leckterá oficiální tisková zpráva: Olomouc už nechce být klubem, kterému velcí berou opory, kdy se jim zachce.
Jednou nohou v autobuse
Přesný den telefonátu Hapal neuvedl, řekl jen „v týdnu“. Vodítko ale dal sám. Kováč byl podle něj při hovoru „jednou nohou v autobuse“ na pohárový zápas v Jihlavě. Plzeň tam hrála ve středu 28. října od 14:00 a vyhrála 6:1, jak potvrzuje reportáž
MOL Cupu. Hovor tedy podle všeho proběhl těsně před tímto utkáním.
Na delší debatu nebyl čas. Kováč měl slíbit, že se ozve zpátky. Do sobotní tiskové konference se ale podle Hapala neozval. Jeho veřejnou reakci ani případnou omluvu se nám dohledat nepodařilo.
Hapal zároveň zdůraznil, že s Plzní jako klubem přímo nejednal a že se ho na Barátha nikdo oficiálně neptal. Tím je rozmíška zajímavější. Zájem se k Olomouci zjevně donesl jinou cestou a Hapal se rozhodl odpovědět dřív, než přijde formální dotaz.
Proč zrovna Baráth
Podle informací iSportu chce Viktoria v zimě posílit střed pole a na Barátha se ptala. Oficiální nabídka doložená není. Stejné zdroje navíc upozorňují, že přestup v rámci Česka je kvůli nastavení klubu i hráče nepravděpodobný.
Proč tedy Hapal zvedal telefon? Stačí se podívat na sobotní zápas. Baráth se vrátil po zdravotní pauze a hned do něj promluvil: u zrodu prvních dvou branek Sigmy stály jeho zisky míče. Hapal u něj dlouhodobě vyzdvihuje agresivitu, předvídavost a schopnost brát soupeři balon. Přesně takový hráč drží Sigmin presink, se kterým Zbrojovku do přestávky zadusila při střelecké bilanci 15:1.
Do Olomouce přišel v lednu 2026 z polského Rakówa Čenstochová a už při podpisu mluvil o ambicích útočit na první trojku a Evropu. Pustit ho po necelém roce do přímé konkurence by šlo proti všemu, co klub veřejně slibuje.
Trenér, který je zároveň šéfem
Celou historku je potřeba číst i přes Hapalovu dvojroli. Není jen trenér, ale zároveň sportovní ředitel Sigmy. Telefonát Kováčovi tak nebyl jen kolegiální výlev jednoho kouče druhému. Byl to vzkaz člověka, který o kádru rozhoduje i z kanceláře.
A ten vzkaz má váhu, protože Sigma se letos chová jinak než dřív. Po výhře nad Zbrojovkou měla ve 13. kole bilanci sedmi výher, tří remíz a tří porážek, skóre 22:15 a 24 bodů. Podle oficiálního webu
Chance Ligy to znamenalo průběžné druhé místo, byť některé týmy měly zápas k dobru. Předchozí ročník 2025/26 přitom Sigma zakončila až sedmá.
Podle nás je to klíč k celé rozmíšce. Klub z druhého místa si nemůže dovolit působit jako obchod s výprodejem. Hapalův úsměv na tiskovce byl uvolněný, obsah ale zněl jasně: kdo chce olomoucké opory, musí počítat s odporem. A Plzeň má Sigma navíc čerstvě v paměti: v září u ní vyhrála 3:2.
Sejk na radaru Slavie
Plzeň není jediná, kdo se kolem Olomouce točí. Václav Sejk má po zápase se Zbrojovkou šest ligových gólů a patří mu druhé místo mezi střelci. Podle iSportu se může objevit na zimním radaru Slavie, která hledá českého hrotového útočníka se zkušeností z ligy, hrou zády k bráně a chutí presovat.
Hapal na to před týdnem odpověděl suše: „Vždycky je to o nabídce.“ Nic konkrétního podle něj na stole nemá. Sejk, který do Sigmy přišel v lednu na víceletou smlouvu, sám tvrdí, že je v Olomouci spokojený a chce se soustředit na zbytek podzimu.
Kdy by se mohlo začít něco dít, určuje
Přestupní řád FAČR. Mezitím se Sigma s oběma zájemci potká na hřišti:
Termín Událost 21. listopadu 2026, 15:00 Sigma proti Slavii (doma) 16. ledna až 12. února 2027 zimní přestupní období 20. února 2027 Sigma proti Plzni (doma) 17. dubna 2027 Slavia proti Sigmě (venku)
Jarní duel s Plzní tak připadne na týden po zavření zimního okna. Ať už Baráth zůstane, nebo ne, ten zápas bude mít podtext.
Kováčův slíbený telefonát zatím visí ve vzduchu. Hapal ale své řekl nahlas, před novináři a s úsměvem, který nikoho nemohl zmást. Sigma se na podzim 2026 naučila vyhrávat a teď se učí i něco jiného: říkat ne.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl