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Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocnice

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Dennívýzva
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Dopravní nehoda osobního automobilu zaměstnala v úterý ráno hasiče a záchranáře v Horním Rozmyšli na Sokolovsku. Řidička z dosud nezjištěných příčin vyjela mimo komunikaci a s vozidlem skončila ve svahu. Při nehodě utrpěla zranění.
Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocnice

Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocnice

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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