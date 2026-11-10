Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocnice

Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička skončila s autem ve svahu mimo silnici. Záchranáři ji převezli do nemocniceZdroj: HZS KVK
Článek byl publikován 10.11.2026 09:21
Opilost třicetiletého řidiče stála za nedělní dopravní nehodou v obci Odeř na Karlovarsku. Muž se svým...
Slovenský hokejový útočník Adam Lukošik končí v extraligové Energii Karlovy Vary. Po působení v...
Skiareál Klínovec připravuje vybudování tří retenčních nádrží pro zasněžování i jako zdroj vody pro krajinu...
Kronika města Loket se stala vítězem 16. ročníku soutěže O nejlepší kroniku Karlovarského kraje. Jejím...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →