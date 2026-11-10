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Záhada tempa Ferrari v Brazílii? Vasseur viní pneumatiky

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Brazílie uštědřila Ferrari tvrdou lekci. Leclerc s Hamiltonem se na proměnlivé trati trápili a dojeli až na chvostu bodované desítky. Šéf týmu Frédéric Vasseur odhalil, proč monoposty v São Paulu postrádaly stálé tempo.
Záhada tempa Ferrari v Brazílii? Vasseur viní pneumatiky

Záhada tempa Ferrari v Brazílii? Vasseur viní pneumatiky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:39

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