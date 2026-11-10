Záhada tempa Ferrari v Brazílii? Vasseur viní pneumatiky

Slibně rozjetou formu stáje z Maranella v São Paulu nemilosrdně utnul nečekaný propad. Charles Leclerc a Lewis Hamilton projeli cílem Velké ceny São Paula až na osmém, respektive devátém místě. Závod provázely výkyvy v jejich časech, které šéf týmu Frédéric Vasseur připsal především chování pneumatik v proměnlivém počasí.
Víkend se pro italskou stáj komplikoval od samého počátku. Po nevýrazném pátku padlo strategické rozhodnutí nasadit do obou monopostů nové spalovací motory nad rámec povolené sezónní alokace, což znamenalo trest deseti míst na startovním roštu. Pro Hamiltona se situace ještě zhoršila v závěrečném tréninku, kdy porucha pohonné jednotky vynutila kompletní výměnu a pád na úplný chvost pole. Sedminásobný šampion sice po startu bravurně získal jedenáct pozic, brzy však narazil na limit přehřívajících se zadních pneumatik do přechodných podmínek.
Leclerc čelil přesně opačnému rébusu. Po přezutí na hladké směsi na osychající trati nedokázal měkké pneumatiky dostatečně zahřát. „Je to trefné shrnutí celého víkendu,“ přiznal Vasseur. „Nechci zabíhat do technických detailů, ale rozhodně šlo o teplotu obutí. V určitých fázích a podmínkách jsme se nesmírně trápili. U Charlese byl propastný rozdíl mezi začátkem stintu na měkké směsi a posledními koly, kdy byl téměř stejně rychlý jako jezdci na čerstvých gumách.“
Vasseur zdůraznil, že extrémní citlivost pneumatik na nízké teploty vzduchu snadno smaže jakékoli zisky z vývojových balíčků. „Když netrefíte správné pracovní okno gum, žádné vylepšení vás nezachrání. Vliv pneumatik představuje půl sekundy, zatímco upgrady přinášejí desetiny,“ vysvětlil.
Trápení v Brazílii navíc umocnila přetrvávající slabina v maximální rychlosti na rovinkách. „Start z hloubi pole v kombinaci s mankem na rovinkách znamenal obrovský problém. Když máte suchou pouze jednu stopu, předjíždění je téměř nemožné a zůstáváte uvězněni vzadu,“ dodal Vasseur. „Byl to souběh několika faktorů: penalizace, deficit v rychlosti a věčný boj s teplotou gum. Pak už jen zkoušíte zoufalé zkratky ve strategii.“