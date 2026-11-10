Stokoruna bez vodoznaku, Karel IV. otočený na špatnou stranu. Sběratelé za chybné bankovky platí desetitisíce a stále kolují v oběhu

V neděli 13. listopadu 2022 zazněly v aukční síni Filatelie Klim dvě částky, které by mnohé majitele starých obálek s penězi zvedly ze židle. Dvoutisícovka vzoru 2007 se sérií E se prodala za 54 000 Kč. O pár položek dál odešla stokoruna z roku 1993 s označením Z 01 za 41 000 Kč. Obě bankovky přitom na první pohled ničím nevynikají. Nemají potištěný okraj navíc ani roztřepený tisk. Liší se písmenem a číslicí v rohu, které většina lidí při placení vůbec nezaregistruje. Prošli jsme aukční katalogy, výsledky Aukra a podklady České národní banky. Z nich vyplývá, které kusy mají reálnou cenu, jak je rozpoznat a proč může stejná bankovka jednou vynést desítky tisíc a podruhé jen nominál.
Stokoruna Z 01 a vodoznak Karla IV.: kde se skrývá chyba
U stovky z roku 1993 rozhoduje série. Běžná označení A 01 až A 70 mají v katalogu PapirovaPlatidla orientační hodnotu 120 až 360 Kč podle zachovalosti. Náhradní série Z 01 se pohybuje v úplně jiném pásmu, od 10 000 přes 15 000 až po 25 000 Kč. Aukce takový odhad hravě překonávají. Kromě zmíněných 41 000 Kč z roku 2022 uvádí TN.cz, že v aukci Aurea v roce 2021 stejný typ vynesl 46 000 Kč včetně přirážky.
Rozlišit vzor 1993 od pozdějších stokorun pomůže drobnost na rubu. Podle ČNB chybí nejstaršímu vzoru grafický symbol v pravé dolní části, zatímco novější stovky z let 1995 a 1997 nesou písmeno „K“. Najdete-li v šuplíku stokorunu bez tohoto znaku, otočte ji a hledejte sérii Z 01.
Druhá skupina vzácností se ukáže až proti světlu. V širokém bílém kuponu musí prosvítat portrét Karla IV. Jak správně vypadá, popisuje stránka ČNB o
ochranných prvcích stokoruny. Numismatik Jan Jelínek pro TN.cz upřesnil, že při pohledu z líce má být panovník natočen doprava. Hledí-li doleva, jde o chybný vodoznak. Pěkný kus podle něj vynese zhruba 2 000 až 2 500 Kč.
Ještě výš se dostávají stovky, u nichž portrét v obvyklém místě zcela schází. Na Aukru se 22. prosince 2024 prodala stokoruna z roku 1995 nabízená jako chybotisk bez vodoznaku za 5 400 Kč. Takové chyby vznikají už v tiskárně, když se arch bankovkového papíru založí naopak, zrcadlově nebo s posunem. Vodoznak pak skončí jinde nebo zmizí pod tiskem. Pokud vadný kus projde výstupní kontrolou, putuje do oběhu.
Podobný původ mají i dražší kuriozity. Pětistovka z roku 1997 s velkou přeložkou papíru a chybějícím hlavním tiskem na líci vynesla v roce 2022 celkem 37 000 Kč. Dvoutisícovka z roku 1996 s převráceným papírem se tehdy vydražila za 13 500 Kč.
Dvoutisícovka série E: vzácnost, kterou prozradí jediné písmeno
U dvoutisícovky vzoru 2007 neexistuje žádná viditelná vada. Hodnotu tvoří nízký náklad série E. Katalog PapirovaPlatidla ji oceňuje na 12 000 až 15 000 Kč, kdežto neobíhané kusy běžnějších sérií téhož nominálu vyjdou zhruba na 2 050 až 2 200 Kč.
Aukční síně dokazují, že sběratelé za ni umějí zaplatit výrazně víc. Podle TN.cz se jeden exemplář v roce 2020 vydražil za 50 000 Kč, s přirážkou za 59 500 Kč. Rekordní realizace ve Filatelii Klim z roku 2022 činí 54 000 Kč. Letošní výsledky ukazují, jak rozkolísaný trh dokáže být. Na květnové aukci Filatelie Klim odešel kus E 01 za 18 500 Kč a E 24 za 26 000 Kč, jak dokládá výsledková listina aukce 92. Podle nás z toho plyne jednoduchá lekce: rekord z minulosti automaticky nepřechází na každou bankovku stejné série.
Dvoutisícovka vzoru 2007 přitom zůstává platná. Teoreticky se tedy může objevit v hotovosti z bankomatu nebo mezi penězi vrácenými na benzince. Šance je mizivá, protože sběratelé tuto sérii hlídají, ale nulová rozhodně není.
Desetikoruna s malým „Kč“: mince za 615 000 Kč
Nejvyšší částku z celého českého oběživa drží mince. Desetikoruna z roku 1993 s menším nápisem „Kč“ vznikla v Hamburku jako účelový odražek v nákladu pouhých 1 000 kusů. Podoba zkratky nebyla schválena, část mincí se přesto dostala mezi sběratele. Na Aukru se v dubnu 2022 jedna prodala za 615 000 Kč, uvádí Kurzy.cz.
K jejímu rozpoznání je potřeba srovnání. Vedle sebe položte běžnou desetikorunu ze stejného ročníku a porovnejte velikost i umístění zkratky. Rozdíl je drobný a bez druhé mince pro porovnání snadno uteče.
Současná nabídka na Aukru ilustruje, jak zrádný je tento segment. Originály se tam zobrazují v rozmezí 110 000 až 195 000 Kč. Jedna nabídka za 210 000 Kč skončila bez kupce. Jiný kus se naopak vydražil za 319 Kč, protože prodávající v popisu poctivě přiznal novoražbu, tedy kopii.
Proč dvacetikoruny podobné částky nevynášejí? Běžné ročníky se razily v milionech kusů. Cenu mají jen konkrétní chyboražby, například s nápisem „ČESKÁ REPUBLIC“ nebo s hladkou hranou. Silný příběh a tisícikusový náklad dávají desetikoruně náskok, který žádná dvacetikoruna zatím nedohnala.
Kontrolní rutina: co prověřit, než bankovku utratíte
Rychlá prohlídka zabere pár minut. Tady je přehled, kam se dívat:
Platidlo Co hledat Orientační doložená cena 100 Kč vzor 1993 série Z 01, chybějící symbol „K“ na rubu 10 000 až 25 000 Kč katalog, aukčně 41 000 Kč 100 Kč vzor 1995/1997 Karel IV. ve vodoznaku hledí doleva 2 000 až 2 500 Kč 100 Kč vzor 1995 portrét na obvyklém místě chybí 5 400 Kč (Aukro 2024) 2 000 Kč vzor 2007 série E 18 500 až 54 000 Kč v aukcích 10 Kč 1993 menší nápis „Kč“ rekord 615 000 Kč
Proti světlu ověřte vodoznak, ochranný proužek a soutiskovou značku. Hmatem projeďte plastické linie, naklopením vyvolejte skrytý obrazec. Tyto kroky doporučuje ČNB i pro odhalení padělků. Kus, který vzbudí podezření, už do peněženky nevracejte.
Stav a pravost rozhodují stejně jako vzácnost
Právě zachovalost dělí desetitisícový výtěžek od zklamání. U stokoruny Z 01 činí rozdíl mezi nejhorším a nejlepším katalogovým stupněm patnáct tisíc korun. TN.cz připomíná, že poškozená stovka s obráceným vodoznakem může zůstat prakticky na nominálu. Aurea Numismatika označuje za neobíhaný stav (UNC) jen bankovku bez přehybů, skvrn a ohnutých růžků.
Sběratelé navíc přísně odlišují výrobní vadu od pozdějšího poškození. Natržení, popsání, chybějící roh nebo zalaminování cenu nezvyšují, spíš ji pohřbí. PapirovaPlatidla varuje, že některé údajné chybotisky vznikly domácí úpravou nebo rozstříháním archů.
Nalezený kus proto neohýbejte, nežehlete ani nečistěte. Patří do průhledného sběratelského obalu, mimo vlhko, světlo a teplotní výkyvy. Pro prodej nafoťte líc, rub, sériové číslo, vodoznak proti světlu a detail chyby. Aurea nabízí bezplatnou konzultaci a následně výkup nebo zařazení do aukce. Výkup a ocenění poskytuje také Macho & Chlapovič s prodejnami v Praze a Bratislavě. Aukro funguje jako širší tržiště, jenže nabídková cena ještě neznamená skutečný obchod. Zajímat by vás měla jen položka označená jako prodaná.
Stará stokoruna, která sběratelskou hodnotu nemá, nepropadá. Vzor 1993 lze podle
pravidel ČNB vyměnit do odvolání na pobočkách v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková