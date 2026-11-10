V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANO

V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANOPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANOZdroj: Zbyněk Stejskal starosta města Havlíčkův Brod
Článek byl publikován 10.11.2026 09:26
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