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V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANO

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Starostou Havlíčkova Brodu byl zvolen občanský demokrat Zbyněk Stejskal, město povede druhé volební období. Neměl protikandidáta. Na ustavujícím zastupitelstvu pro něj zvedlo ruku 20 zastupitelů. Dva byli proti a tři zastupitelé se hlasování zdrželi.
V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANO

V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANO

Zdroj: Zbyněk Stejskal starosta města Havlíčkův Brod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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