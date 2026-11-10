Kdo pořád kupuje pečicí papíry, přichází o stovky korun ročně. Náhrada za 100 Kč vydrží několik set použití a peče rovnoměrněji

Listopad 2026, první plech lineckého a v kuchyňské zásuvce dochází role papíru. Takový okamžik zná každá domácnost, která před Vánoci peče ve velkém. Chybou bývá samotný zvyk sáhnout pokaždé po novém archu, který po dvaceti minutách v troubě skončí v koši. Silikonová pečicí podložka na plech v nejběžnějším rozměru 30 × 40 cm se na českých e-shopech prodává za 89 až 100 Kč. Spočítali jsme, kdy se vrátí, kolik ušetří a pro koho má smysl.
Kolik stojí pečicí papír a kdy se podložka za stovku vrátí
Vyšli jsme z běžné ceny v českém obchodě. E-shop BalMat Brno nabízí 20 archů o rozměru 33 × 40 cm za 20,21 Kč, jeden arch tedy vychází na 1,01 Kč. Jiný prodejce chce za stejné balení 22,99 Kč, takže arch u něj stojí 1,15 Kč. Na první pohled jde o drobné. Při každotýdenním pečení se ale haléře sčítají rychleji, než by člověk čekal.
Spotřeba papíru Roční výdaj 1 arch týdně 52 až 60 Kč 4 archy týdně 210 až 239 Kč 8 archů týdně 420 až 478 Kč
Podle těchto cen se konkrétní podložka Ruhhy za 89 Kč vrátí po 78 až 88 použitích. Model za kulatou stovku se zaplatí po 87 až 99 pečeních. Dražší Tescoma za 399 Kč potřebuje 347 až 395 použití, než vyrovná náklady na papír.
Domácnost, která peče čtyřikrát týdně, má levnou podložku zaplacenou zhruba za pět měsíců. Při osmi plechách týdně, což je v adventu spíš normál než výjimka, se investice vrátí za necelé tři měsíce. Každé další pečení pak znamená čistou úsporu.
Silikonová podložka za 89 Kč: co dostanete za cenu dvou bochníků
Jako příklad levné varianty jsme vybrali oboustrannou perforovanou podložku Ruhhy 27189, kterou e-shop Goodio prodává za 89 Kč plus doprava. Cena se může měnit, na trhu však podobné modely kolem stovky běžně najdete. Stejnou úroveň drží i podložka GastroKitchen 40 × 30 cm za 93 Kč, která však byla v době naší kontroly vyprodaná.
Ruhhy kombinuje silikon se skelným vláknem v poměru půl na půl. Povrch má mikroperforaci a natištěné šablony pro eklerky a makronky, takže pomáhá i s pravidelným tvarem. Výrobce doporučuje teploty mezi 180 a 220 °C.
Skelná tkanina uvnitř drží tvar a zpevňuje podložku. Zároveň rozvádí teplo, takže se podložka v troubě nekroutí a vydrží déle. Kvůli této výztuži se ovšem nesmí stříhat ani krájet nožem, pokud to výrobce výslovně nepovoluje.
Podložky za 300 až 600 Kč nabízí například kategorie silikonových podložek na Kaufland.cz, kde prodávají různí obchodníci. Ibili 40 × 30 cm stojí 317 Kč, Silikomart 379 Kč a Patisse 594 Kč. Za příplatek obvykle získáte známou značku, záruku, přesnější rozměr a vyšší teplotní odolnost. Česká Tescoma DELÍCIA SiliconPRIME za 399 Kč snese 230 °C, smí do myčky a výrobce na ni dává tříletou záruku.
Proč na perforovaném silikonu peče trouba rovnoměrněji
Hlavní roli hrají drobné otvory a skelné vlákno. Perforace odvádí vlhkost ze spodku těsta, takže pečivo a slané dobroty na plechu dostanou křupavější spodek. Prémiový výrobce Silpat svou konstrukci popisuje jako skelnou tkaninu potaženou silikonem se sníženou tloušťkou silikonové vrstvy, což podle něj zlepšuje rozložení tepla.
Zajímavé výsledky přinesly i zahraniční testy se sušenkami. Pekařský web King Arthur Baking zkoušel různé povrchy a silikonová podložka v jeho testu dávala nejvyrovnanější tvar a těsto se na ní méně roztékalo. Kulinářská stanice Food Network zase zaznamenala, že sušenky na silikonu zhnědly rovnoměrněji a texturou se zařadily mezi papír a alobal. Pro cukroví, kde záleží na stejné velikosti a barvě každého kousku, jde o užitečnou vlastnost.
U hranolků nebo pizzy rozhoduje víc faktorů. Kromě podložky hraje roli plech, horkovzdušný režim, množství tuku a také to, jestli plech nepřeplníte. Perforovaná podložka však podle nás obstojí lépe než hladká, protože pára má kudy uniknout.
Na co se podložka hodí: od makronek po válení těsta
Silikonová podložka zvládne sladké i slané pečení. Využijete ji na cukroví, sušenky, makronky, eklerky, housky a pizzu. Tescoma ji doporučuje přímo na plech i rošt a navíc k hnětení a tvarování těsta. Podložky Ernesto, které Lidl dříve prodával přes Lidl-shop.cz, sloužily podle popisu na Heurece i jako protiskluzová plocha na vyválení těsta. Zákazníci v recenzích zmiňovali jako důvod nákupu právě vánoční cukroví.
Při sušení ovoce je na místě opatrnost. Žádný z prověřených výrobců to přímo neuvádí. Pokud to chcete zkusit, sáhněte po perforovaném modelu, který snese dlouhé zahřívání, nebo rovnou po síťce určené k sušení. Hladký silikon brání odpařování vlhkosti.
Před koupí si změřte vnitřní rozměr plechu. Standard 30 × 40 cm sedí na většinu domácích trub, uživatelé u podložek Ernesto ale psali, že jim podložka na některém plechu chyběla a jinde přečnívala.
Jak podložku čistit a hlídat teplotu, aby vydržela roky
Životnost záleží hlavně na péči. Prémiový Silpat v záručních podmínkách uvádí až 3 000 pečicích cyklů, pokud majitel dodržuje návod. U levnějších kusů výrobci konkrétní číslo neuvádějí, správné zacházení však prospívá i jim.
Zásady podle technického manuálu Silpatu:
před prvním pečením podložku umyjte, čistěte měkkou houbičkou, horkou vodou a saponátem, případně v myčce, a pak důkladně opláchněte, nepoužívejte nože, škrabky, ostré stěrky ani drsné kartáče, nepokládejte ji na přímý plamen, gril ani topné těleso, po umytí ji oklepejte a nechte uschnout.
Teplotní limity se liší podle výrobku. Ruhhy snese 180 až 220 °C, Tescoma 230 °C, Ernesto podle Heureky 250 °C a profesionální Sil-Eco až 260 °C. Silpat u své řady doporučuje maximálně 220 °C s krátkodobou špičkou 240 °C. Řiďte se proto údajem konkrétního výrobce a kupujte jen podložky označené pro styk s potravinami.
Kvalita materiálu má vliv i na zdraví. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) stanovil, že silikon určený pro styk s potravinami smí uvolnit nejvýš 0,5 % hmotnosti těkavých látek. Studie z roku 2022 otestovala čtyři silikonové formy: kvalitnější limit splnily, levnější ho překročily a měly vyšší migraci látek. U podložky, která vás bude provázet roky, se proto vyplatí ověřený prodejce a výrobek bez chemického zápachu.
Menší odpad je další bonus. Pečicí papír se silikonovou vrstvou podle King Arthur Baking obvykle nejde recyklovat ani kompostovat, protože povrch se od papíru špatně odděluje. Podložka ročně ušetří stovky archů, které by jinak skončily ve směsném odpadu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková