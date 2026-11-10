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Filozof, který chtěl o všem pochybovat, věřil třem zvláštním snům. René Descartes v nich hledal začátek nové vědy

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V listopadu 1619 se mladý René Descartes probudil po noci plné podivných snů. Viděl prudký vítr, děsivé postavy, knihy a neznámé verše. Později přikládal této zkušenosti mimořádný význam pro vlastní hledání pravdy. Jenže proč právě sny tak silně oslovily myslitele, jehož jméno dnes spojujeme s rozumem a systematickou pochybností?
Filozof, který chtěl o všem pochybovat, věřil třem zvláštním snům. René Descartes v nich hledal začátek nové vědy

Filozof, který chtěl o všem pochybovat, věřil třem zvláštním snům. René Descartes v nich hledal začátek nové vědy

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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