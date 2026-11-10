Roman Vojtek málem skončil v porotě StarDance! Prozradil, proč to nevyšlo

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Roman Vojtek (54) se po dvaceti letech vrátil tam, kde se zapsal do televizní historie. Historicky první vítěz StarDance na slavnostním výročním večeru zavzpomínal na své taneční začátky a pro Aplausin.cz prozradil nečekanou informaci. V minulosti málem usedl do poroty! Proč z toho nakonec sešlo?
První vítězství mu změnilo život
Když Roman Vojtek před dvaceti lety nastupoval do první řady StarDance, neměl tušení, jak obrovský fenomén se z taneční soutěže stane.
"Určitě vzpomínám na první díl, protože to byl obrovský adrenalin. A hlavně potom, když nám řekli, kolik lidí se na to dívalo a jak to najednou začalo být úspěšné. S tím jsme absolutně nepočítali," zavzpomínal pro Aplausin.cz.
Tanec ho následně provázel ještě dlouhá léta.
"Já jsem poté ještě dlouho se svou taneční partnerkou tancoval. Asi 13 let jsme tak tancovali po různých akcích. Ale teď už tanec vymizel z mého života," přiznal herec, který si výroční večer pořádně užil. Málem z něj byl porotce
Vojtek navíc překvapil přiznáním, že v minulosti nebylo daleko k tomu, aby se objevil na opačné straně tanečního parketu.
"Jednou se o tom uvažovalo. Málem jsem v porotě byl, ale je to taková dlouhá historka, kterou nechci objasňovat. Prostě to nevyšlo, ale asi to tak mělo být. Nebyl bych dobrý porotce," prozradil otevřeně.
Jeho manželka Petra přitom přišla s nápadem, že by se mohl stát porotcem alespoň v budoucnu.
"To bys mohl sedět v porotě, táto," zavtipkovala. "Až budu jednou na důchodu a budu sedět tady v porotě jako host čestný, až bude 40. výročí, tak mě pozvou, abych si to jako zkusil v porotě. Tak pak třeba i děti něco trsnou," reagoval pobaveně Vojtek. Doma musí být při StarDance ticho
Přestože už aktivně netančí, soutěž má v jeho srdci stále zvláštní místo. Společně s manželkou Petrou ji rádi sledují, jenže s dětmi to občas není úplně jednoduché.
"Roman k tomu má samozřejmě citový vztah a já to mám ráda taky moc," svěřila se Petra. Zároveň ale prozradila, že její manžel vyžaduje při sledování tanečních výkonů naprostý klid.
"Když kolem toho běhají děti, tak dělají hluk. Ty seš na to háklivý, viď? Ticho, ticho, ticho!" smála se Petra. "Jo, trošku je okřikujeme," přiznal Vojtek. A jak to vypadá s tancem přímo u nich doma? Romantické tango rozhodně nečekejte. "Jasný, Roman tancuje s vysavačem," vystřelila Petra. "Plínečky, dudlíčky a takhle," doplnil ji herec. Má talentované děti
A kdo ví, třeba jednou na parketu zazáří i jejich potomci. Podle rodičů mají pohybové nadání, přičemž synové Nathaniel a Vincent tíhnou především k hip hopu.
"Všechny jsou pohybově nadané," uvedla Petra a dodala: "Myslím si, že tam ty vlohy jsou. Nedá se to zapřít. Takhle, u knížek asi sedět nebudou."
Zda se ale některé z dětí jednou skutečně objeví v taneční soutěži, zůstává otázkou. Sám Vojtek se do podobných předpovědí příliš nehrne. Na závěr popřál StarDance především dlouhou budoucnost.
"Minimálně těch 20 dalších let. Ať to s ní dopadne jakkoliv v příští sezóně, tak budu každému, kdo bude navazovat na nějakou tradici, držet moc palce," vzkázal herec. Zdroj: Aplausin.cz