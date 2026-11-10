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Věnečky s vanilkovým krémem a čokoládovou polevou: Klasika z cukrárny, kterou zvládnete doma líp, než si myslíte

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Věnečky jsou pro mě jeden z těch zákusků, které nikdy nevyjdou z módy. Odpalované těsto, vanilkový krém a citronová poleva. Kombinace, která fungovala v cukrárnách první republiky a funguje stejně dobře dnes na vašem plechu.
Obrázek na recept na věnečky

Obrázek na recept na věnečky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na věnečky
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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