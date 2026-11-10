Věnečky s vanilkovým krémem a čokoládovou polevou: Klasika z cukrárny, kterou zvládnete doma líp, než si myslíte

Věnečky patří k zákuskům, u kterých se mi v cukrárně oči zastaví skoro automaticky. Pamatuju si, jak jsem jako malá stála u vitríny, nos skoro na skle, a čekala, až prodavačka vezme kleštičky. Bílá lesklá poleva, krém uprostřed, pravidelný kroužek z odpalovaného těsta. Vypadalo to jako něco, do čeho se doma rozumný člověk raději nepouští. Dlouho jsem věnečky brala jako práci pro cukráře. Jenže odpalované těsto není žádná magie. Je spíš poctivé a trochu nekompromisní. Když víte, proč se který krok dělá, začne dávat smysl.
Celý recept stojí hlavně na jedné věci:
trpělivosti. Odpalované těsto nemá rádo zkratky. Nejdřív se vaří v hrnci, potom musí vychladnout, vejce se do něj zapracují postupně, jedno po druhém, a až pak se z něj na plech stříkají kroužky. Nejkritičtější moment přijde při pečení, troubu neotvírat. Opravdu ne. Věnečky potřebují stálé horko, aby vyběhly a uvnitř zůstaly duté. Jakmile k nim pustíte studenější vzduch, umí spadnout během chvíle. Mně se to při prvním pokusu povedlo dokonale, bohužel v tom špatném smyslu. Dnes už dvířka nechávám na pokoji. Doma je to pak stejně trochu boj: věnečky mizí ještě vlažné, někdy dřív, než vůbec stačím dodělat . krém
Můj tip: Než začnete přidávat vejce, nechte těsto opravdu zchladnout. Má být jen lehce teplé na dotek, ne horké. Když vejce přijdou do příliš teplé hmoty, začnou se srážet a místo hladkého lesklého těsta dostanete zrnitou směs, se kterou už se pracuje špatně. Správně udělané těsto je husté, lesklé a při zvednutí vařečky padá pomalu dolů v silném souvislém pruhu. Recept na domácí věnečky z odpalovaného těsta s vanilkovým krémem a citronovou polevou
Z jedné dávky připravíte
zhruba 15 až 20 věnečků, záleží hlavně na tom, jak velké kroužky budete na plech stříkat. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny Ingredience k přípravě věnečků
Odpalované těsto: 30 dkg polohrubé mouky 1/2 l vody 10 dkg sádla 4 vejce špetka soli
Vanilkový krém: 1/2 l mléka 8 dkg cukru 2 vanilkové pudinky (prášek) 20 dkg másla (pokojová teplota) 1 šlehačková smetana (250 ml) krystalový cukr na dochucení
Citronová polevu: 20 dkg cukru moučka 2 lžíce horké vody 1 lžíce citronové šťávy 1 lžíce rumu Postup přípravy odpalovaných věnečků s vanilkovým krémem
1. Do hrnce nalijte
vodu, přidejte sádlo a sůl a nechte směs dojít k varu. Ne jen k lehkému perlení po stranách hrnce, ale k opravdovému varu. Potom postupně přisypávejte mouku a hned míchejte vařečkou, svižně a bez přestávky. Hmota má zhoustnout, být hladká a začít se odlepovat od stěn. Obvykle to trvá 2 až 3 minuty poctivého míchání nad plamenem.
2. Hotovou horkou kaši přendejte do mísy a nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu. Počítejte přibližně s 25 až 30 minutami. Těsto nemá být úplně studené, ale horké být nesmí. Když máte čas, přehoďte přes mísu čistou utěrku, povrch pak tolik neosychá.
3. Do zchladlého těsta zašlehávejte
vejce, vždy jedno po druhém. Po každém vejci těsto dobře prošlehejte elektrickým šlehačem. Nelekejte se, když se hmota na začátku začne tvářit rozpadle a neochotně. U odpalovaného těsta je to běžné. Po chvíli se spojí do hladké lesklé pasty. Další vejce přidejte až ve chvíli, kdy je předchozí opravdu zapracované. Výsledná konzistence má připomínat hustší pudink.
4. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem. Těsto dejte do zdobicího sáčku s hvězdicovou nebo kulatou špičkou a stříkejte kroužky o průměru zhruba 6 až 8 centimetrů. Nechte mezi nimi dost místa. Při pečení výrazně nabudou, na což upozorňuje i web Víkendové pečení. Každý věneček by měl mít kolem sebe aspoň 4 centimetry volného prostoru.
5. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
20 minut. Během pečení troubu neotvírejte. Ani krátce. Věnečky se zvedají díky páře uvnitř těsta a prudký pokles teploty jim nesvědčí. Po 20 minutách se podívejte, zda jsou na povrchu zlatohnědé a pevné. Pokud ještě vypadají světlé nebo měkké, dopřejte jim dalších 5 minut. Hotové věnečky přesuňte na rošt a nechte je úplně vychladnout.
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6. Z
mléka, cukru a pudinkového prášku uvařte hustý pudink podle návodu na sáčku. Jen myslete na to, že tentokrát nemíříte na běžný pudink do misky, ale na pevnější základ do krému. Uvařený pudink zakryjte potravinářskou fólií položenou přímo na povrch, aby se neudělal škraloup. Nechte ho úplně vychladnout na pokojovou teplotu, přibližně 30 minut.
7. Změklé
máslo vyšlehejte do pěny. Pokojová teplota je tady opravdu důležitá, studené máslo by v krému dělalo neplechu. Po lžících přidávejte vychladlý pudink a pořád šlehejte, dokud nevznikne hladký světlý krém. Zvlášť vyšlehejte šlehačkovou smetanu dotuha a pak ji opatrně zapracujte do pudinkového základu. Krém se tím odlehčí a nebude působit tak hutně jako některé cukrárenské verze.
8. Vychladlé věnečky rozřízněte vodorovně na dvě poloviny. Spodní díl naplňte krémem. Můžete použít lžíci, ale zdobicí sáček udělá čistší práci a hezčí okraj. Nakonec přiklopte horní polovinu.
Foto: Cooky.cz, recept na věnečky Na závěr už jen poleva
9. Citronovou polevu připravíte tak, že
moučkový cukr prosejete do misky, přidáte horkou vodu, citronovou šťávu a rum. Míchejte, až vznikne hladká hustší poleva. Když je příliš řídká, přisypte trochu moučkového cukru. Pokud je naopak moc tuhá, přidejte po lžičkách horkou vodu. Ideální je, když poleva pomalu stéká ze lžíce, ale na věnečku se hned nerozlije do ztracena.
10. Vrchní díl každého věnečku namočte do polevy, případně ji naneste lžičkou. Přebytek nechte okapat. Věnečky pak položte na rošt a dopřejte polevě 15 až 20 minut, aby zatuhla. Na povrchu má být pevná, lehce matná a pořád trochu lesklá.
Tipy redakce: Sádlo vs. máslo: Tradiční postup počítá se sádlem. Těstu dá lehkost a chuťově se drží spíš v pozadí. Když ho doma nemáte nebo ho používat nechcete, nahraďte ho stejným množstvím másla. Věnečky budou o něco máslovější, možná i trochu tmavší, ale fungovat budou. Proč neotvírat troubu: Odpalované těsto se při pečení nafukuje díky páře. Voda v těstě se mění na páru a ta věneček zvedá zevnitř. Otevřená dvířka znamenají pokles teploty, únik páry a často i propadlé těsto. Když chcete kontrolovat, dívejte se raději přes sklo trouby. Skladování krému: Hotový vanilkový krém vydrží v uzavřené nádobě v lednici až tři dny. Před plněním ho nechte chvíli stát při pokojové teplotě, aby povolil a šel dobře nanášet nebo stříkat. Rum v polevě: Lžíce rumu v citronové polevě není povinná, ale udělá znatelný rozdíl. Přidá jemnou vůni a poleva nepůsobí jen sladce kysle. Pokud věnečky chystáte pro děti, rum vynechte a nahraďte ho trochou citronové šťávy. Jak poznat hotové těsto: Dobré odpalované těsto vytvoří při zvednutí vařečky takzvaný „zobák“. Hustý pruh se pomalu odtrhne a na konci vařečky zůstane viset špička. Když těsto volně teče, je moc řídké a věnečky se v troubě spíš rozlijí do placek, než aby pěkně narostly.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz