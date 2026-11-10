Legendární Xenu byste možná už nepoznali. Těhotenství ji připravilo o životní šanci, zatkla ji policie a dnes je z ní blondýna

„Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a králů, neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Xena, mocná princezna, zocelená žárem bitev. Síla… vášeň… nebezpečí. Její odvaha změní svět,“ znělo večer co večer z obrazovek TV Nova a nejeden fanoušek znal tenhle legendární úvod zpaměti.
Neohrožená válečnice s mečem a chakramem se pouštěla do soubojů s nepřáteli, bájnými příšerami i samotnými bohy. V jejím příběhu nechybělo
dobrodružství, humor, přátelství ani pořádná dávka fantasy. Od české premiéry seriálu v roce 1997 ale uplynulo téměř třicet let. Xena přesto zanechala výraznou stopu napříč generacemi. V 90. letech se navíc stala významnou ikonou LGBTQ+ komunity, což její představitelka Lucy Lawless vždy otevřeně podporovala. Samotná role herečce změnila život.
Zlaté doly, cestování a nečekaný začátek herecké kariéry
Lucy Lawless se narodila 29. března 1968 v novozélandském Aucklandu jako Lucille Frances Ryan. Vyrůstala v početné rodině a už během studií se zajímala o jazyky, zpěv a divadlo. Nějakou dobu dokonce uvažovala o kariéře operní pěvkyně. Nakonec ale dala přednost cestování a se svým tehdejším partnerem Garthem Lawlessem odjela do Austrálie, kde se zapojila do práce v oblasti těžby zlata. Podílela se na odebírání vzorků hornin a mapování terénu. K televizním kamerám měla tehdy ještě pořádně daleko.
Během pobytu v Austrálii otěhotněla a s Garthem se vzali. Po návratu na Nový Zéland se jim narodila dcera Daisy. Lucy se následně začala objevovat v reklamách a menších televizních projektech. Zlom přišel v první polovině devadesátých let, kdy získala menší angažmá v televizním projektu Herkules a Amazonky, kde se seznámila s
Kevinem Sorbem. Následovalo několik dalších vystoupení v seriálu Herkules. A právě ta jí otevřela cestu k největší kariérní příležitosti.
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Lucy Lawless nebyla první volbou, která měla Xenu ztvárnit. Producenti původně počítali s britskou herečkou Vanessou Angel, která ale kvůli zdravotním komplikacím musela z projektu odstoupit. Produkce proto začala hledat náhradu. Když roli získala Lucy Lawless, měla se objevit jen v několika epizodách Herkula jako záporná postava. Její výkon ale zaujal natolik, že producenti včetně
Sama Raimiho a Roberta Taperta dali zelenou samostatnému seriálu. Ten nakonec nabídl šest řad a 134 epizod. Diváci si oblíbili její proměnu z obávané bojovnice v hrdinku, která se snaží napravit své někdejší činy, ale také silné pouto s Gabrielou, kterou ztvárnila Renée O'Connor.
Konec seriálu patří dodnes k nejdiskutovanějším momentům televizní tvorby. Tvůrci se totiž rozhodli nechat hlavní hrdinku v závěru zemřít. Lawless později
přiznala, že tohoto rozhodnutí litovala. Podle ní tvůrci neodhadli, jak silně fanoušci smrt své oblíbené hrdinky přijmou. Foto: Network Ten Foto: MCA Television Foto: Starz! Foto: NBC Foto: Starz! / Matt Klitscher Foto: Starz! / Matt Klitscher Foto: MCA Television Foto: MCA Television Foto: MCA Television Foto: MCA Television/Anchor Bay Entertainment Pán prstenů jí málem utekl mezi prsty
Po celosvětovém úspěchu Xeny se před Lucy Lawless otevřely dveře k dalším velkým projektům. Jedním z nich mohla být i slavná filmová trilogie
Pán prstenů režiséra Petera Jacksona. Herečka dostala pozvání na kamerovou zkoušku, ale kvůli těhotenství se jí nakonec nezúčastnila. Její jméno bylo později spojováno s postavou Galadriel, kterou ve filmové trilogii ztvárnila Cate Blanchett.
Když v roce 2001 skončilo natáčení Xeny, objevila se například v seriálu Battlestar Galactica, v komediální sérii
Odbor městské zeleně nebo v Kriminálce Miami. Mihla se i ve filmovém Spider-Manovi z roku 2002. Zcela jinou polohu herectví předvedla v historickém Spartakovi, kde ztvárnila Lukrécii, manželku majitele gladiátorské školy, která se pohybuje ve světě intrik, mocenských her a krutosti.
Tato temná a komplikovaná postava jí vynesla cenu Saturn Award za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v televizním seriálu. Překonala zde navíc vlastní rozpaky a pustila se do velmi odvážných scén, včetně úplné nahoty. K Lukrécii se vrátila v roce 2025 ve spin-offu Spartakus: Ashurův dům. Od roku 2019 hraje soukromou vyšetřovatelku Alexu Crowe v projektu Vražda je můj život, na kterém se podílí také jako výkonná producentka.
Zpěv, režie a aktivismus
Lucy Lawless se nikdy nevzdala ani své další velké vášně – zpěvu. V roce 1997 si zahrála Rizzo v broadwayské produkci muzikálu Pomáda a později se zúčastnila televizní pěvecké soutěže Celebrity Duets, v níž obsadila druhé místo.
V posledních letech se stále více věnuje také práci za kamerou. Před dvěma lety představila svůj celovečerní dokumentární režijní debut Never Look Away. Snímek vypráví příběh novozélandské válečné kameramanky Margaret Moth, která během své práce v konfliktních oblastech riskovala život, aby zachytila dění přímo v první linii.
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Vedle filmové práce se Lawless dlouhodobě angažuje v ochraně životního prostředí a nebojí se jít do ostrých konfliktů. V roce 2012 se zapojila do protestu organizace Greenpeace proti těžbě ropy v Arktidě, kdy společně s dalšími aktivisty obsadila vrtnou loď Noble Discoverer. Na konstrukci lodi strávila více než 77 hodin. Poté policie aktivisty zatkla. Za neoprávněné vniknutí byla následně odsouzena ke 120 hodinám veřejně prospěšných prací a povinnosti podílet se na náhradě škody.
Stejně nekompromisní jako na ropné plošině je i na sociálních sítích. Proslula zejména svými drsnými virtuálními přestřelkami s bývalým hereckým kolegou Kevinem Sorbem (představitelem Herkula). Toho veřejně sjela za šíření konspiračních teorií o útoku na americký Kapitol v lednu 2021. Sorbo tehdy sdílel nepravdivé tvrzení, že za útokem stáli levicoví aktivisté vydávající se za Trumpovy příznivce. Lawless mu na sociálních sítích ostře odpověděla a označila účastníky útoku za domácí teroristy. Lucy Lawless zkrátka dokazuje, že v ní kus bojovné Xeny zůstal napořád.
Zdroje: Los Angeles Times, Entertainment Weekly, Lucy Lawless, NzoneScreen, ET, ČSFD, The New Zeland Herald