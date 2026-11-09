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Lukošik opouští Karlovy Vary. Slovenský útočník se vrací do Bratislavy

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Slovenský hokejový útočník Adam Lukošik končí v extraligové Energii Karlovy Vary. Po působení v západočeském klubu se vrací do Slovanu Bratislava, odkud před sezonou 2025/2026 do Karlových Varů přišel. Bratislavský klub o něj projevil zájem a nabízí mu možnost většího herního vytížení.
Lukošik opouští Karlovy Vary. Slovenský útočník se vrací do Bratislavy

Lukošik opouští Karlovy Vary. Slovenský útočník se vrací do Bratislavy

Zdroj: HC BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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