Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?

Pohlreich sází na francouzskou husu, Sapík na regionální tradice
V pražské restauraci Café Imperial, kterou vede známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, si svatomartinské speciality můžete objednat od 7. do 15. listopadu. Nabídka je sestavená z jednotlivých chodů, takže není nutné objednávat celé menu. Husí rillettes s křupavým francouzským toustem stojí 269 korun, kaldoun se zeleninou a nudlemi vyjde na 177 korun. Největší položkou je pečená dithmarschenská husa s bílým zelím a houskovými knedlíky za 855 korun. Kdo dává přednost kachně, může zvolit pečeného francouzského kukuřičného kačera za 635 korun. K jídlu restaurace doporučuje také vybraná vína, která se platí zvlášť.
Jinou podobu svatomartinského hodování nabízí restaurace U Sapíků v Klokočné, kde se o menu starají šéfkuchaři Jaroslav Sapík a Petr Pastrňák. Od 5. do 18. listopadu zde připravují několik regionálních variant pečené husy. Jihočeská se podává s kysaným zelím a chlupatými knedlíky, moravská s hlávkovým zelím a houskovými knedlíky, slovenská se škvarkovým zelím a lokšemi. Nechybí ani židovská úprava se šouletem a pikantní zeleninou. Všechny tyto varianty stojí 695 korun. Další možností je pečená husa s červeným zelím, bramborovými knedlíky s cibulkou a pečeným jablíčkem za 725 korun. Předkrmy a dezerty se objednávají samostatně.
Kolik si připravit v běžné restauraci
Ceny u známých šéfkuchařů patří spíše do vyšší kategorie. V řadě dalších českých restaurací se porce husy s knedlíky a zelím pohybuje přibližně mezi 400 a 600 korunami. Například v podnicích sítě Lokál letos stojí porce husy z českého chovu 598 korun včetně příloh. Podobnou částku zaplatí hosté také ve Vinohradském Parlamentu nebo v restauraci Brambory na Pankráci. V některých podnicích lze najít i levnější nabídky, zatímco v luxusnějších restauracích se cena hlavního chodu dostává nad 750 korun.
Ještě výrazněji se může prodražit kompletní svatomartinské menu. Pokud zahrnuje předkrm, polévku, hlavní chod a dezert, může účet přesáhnout tisíc korun na osobu. K tomu je potřeba připočítat nápoje, především mladé svatomartinské víno.
Na husu raději s rezervací
Zájem o svatomartinské hody je každoročně velký a některé restaurace proto rozšiřují nabídku na několik dní, případně celý týden. Podle údajů platebního systému Dotykačka rostou tržby podniků zapojených do svatomartinského období až o 65 procent oproti běžnému týdnu. Restaurace tak mají důvod připravovat více porcí, ale oblíbené termíny se rychle plní.
Kdo si chce dopřát svatomartinskou husu právě na 11. listopadu, neměl by s rezervací otálet. A pokud nechce utratit téměř tisíc korun za jeden hlavní chod, vyplatí se porovnat nabídky podniků v okolí. Rozdíl mezi jednotlivými restauracemi může být značný, přestože na talíři nakonec najdeme podobnou kombinaci pečeného masa, zelí a knedlíků.
Zdroje článku: denik.cz, kupi.cz, ceskenoviny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová