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Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?

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Ve středu 11. listopadu přijde svátek svatého Martina a restaurace už mají připravené husí speciality. Některé zůstávají věrné klasice s červeným zelím a knedlíky, jiné připravují menu o několika chodech s modernějšími úpravami. Rozdíly jsou také v cenách.
Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?

Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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