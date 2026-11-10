Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volby

Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volbyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volbyZdroj: Petr Švec
Článek byl publikován 10.11.2026 06:35
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