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Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volby

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Dennívýzva
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Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh voleb v Sokolově. Na rozhodnutí čekalo nově zvolené zastupitelstvo, které se nyní může sejít na ustavujícím zasedání. Navrhovatelka ve stížnosti vyjádřila pochybnosti o průběhu voleb. Soud proto stížnost zamítl.
Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volby

Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volby

Zdroj: Petr Švec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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