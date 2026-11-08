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Praktici chtějí přivést mladé lékaře do venkovských ordinací, nabízí stáže

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Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti podporuje vzdělávání mediků stážemi u venkovských lékařů. Tříletý projekt se snaží prostřednictvím seminářů na lékařských fakultách a týdenních pobytů ve školitelských ordinacích na venkově mladým a budoucím lékařům přiblížit práci.
Praktici chtějí přivést mladé lékaře do venkovských ordinací, nabízí stáže

Praktici chtějí přivést mladé lékaře do venkovských ordinací, nabízí stáže

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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