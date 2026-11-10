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Farma Vojty Kotka má nového obyvatele ze Zrádců. Bagr při kopání rybníka narazil na kozárovickou žulu

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Čtvrtý díl druhé řady pořadu Farma Vojty Kotka ukázal stavbu nového kachního rybníka i komplikace s tvrdou žulou. Radana oslavila aprílové narozeniny.
Farma Vojty Kotka 4. díl

Farma Vojty Kotka 4. díl

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:53

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