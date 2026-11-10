Farma Vojty Kotka má nového obyvatele ze Zrádců. Bagr při kopání rybníka narazil na kozárovickou žulu

Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 4. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Čtvrtý díl druhé řady pořadu Farma Vojty Kotka přinesl začátek jarních prací i komplikace s kozárovickou žulou. Vojta Kotek se pustil do hloubení nového rybníka pro kachny a zkusil si roli zaříkávače koní. Nechybělo ani narozeninové překvapení pro Radanu, které propojilo život v Kozárovicích s pořadem Zrádci. Plány na nový kachní rybník
Jarní práce na farmě v Kozárovicích začaly naplno a jedním z hlavních cílů se stalo vybudování nového rybníka pro kachny. Ty se chovají na maso a potřebují specifické podmínky pro život. Přestože jeden rybník už na pozemku existuje, kachny do něj podle pravidel hospodáře nesmějí.
vysvětlil, že je plný čolků a žab. Vojta Kotek
„Takže nepřipadá v úvahu, protože nechceme, aby se právě oni stali součástí jejich jídelníčku. Takže před námi stál zásadní úkol. Vybudovat rybník nový. Vzhledem k neoddiskutovatelnému nadbytku vody mi to připadalo jako dobrý nápad,“ řekl v dílu.
Původní představa o malé louži vzala ovšem rychle za své. Při kopání totiž lopata bagru narazila na tvrdou kozárovickou žulu. Vojta se rozhodl s kamenem nebojovat.
„Chce to čas a hodně fantazie a nakonec to tu bude skvělé,“ dodal k situaci. Narozeninový apríl a pan Jahoda
Dění na farmě zpestřila oslava narozenin Radany, která vyšla přímo na apríla. Vojta pro ni připravil překvapení, o kterém se snažil dopředu mlčet.
„Jsem špatnej lhář, nevyzvídej. Umím hrát, když to mám napsaný, když ale ze mne začneš něco tahat ty, tak to zkazím,“ vysvětlil jí v pořadu. Během oslavy došlo na nečekané protnutí Farmy s pořadem a rodina přivítala dalšího člena v podobě bílého koně, na kterém Vojta Kotek jako hradní pán jezdil ve Zrádcích. Zrádci
Do farmářského života se tak postupně začleňuje pan Jahoda, jak rodina novému koni říká. V novém díle se začal seznamovat s prostředím a aklimatizovat v novém stádu. Vojta si při této příležitosti vyzkoušel roli zaříkávače koní.
Boj o trávník před domem
Velkou výzvou se ukázaly být terénní úpravy přímo před domem, do kterého se má rodina brzy stěhovat. Místo zeleně tam zatím leží poušť. Vojta upozornil, že vypěstování trávníku potrvá.
„Na trávník tu musíme udělat celou přípravu, zasít trávu, a i když máme málo vody, musíme to dělat kousíček tady, kousíček tam. Do půl roku to bude,“ popsal svůj plán.
Radanu tento časový odhad příliš nepotěšil.
„Takže na podzim, než začne sněžit, si tu pohrajeme, Hubísku. A prudím, viď, Šmílo…“ reagovala s nadsázkou. Vojta proto povolal na pomoc stroje, které sice mají pověst nezničitelných pomocníků, on s nimi má ovšem trochu jiné zkušenosti. Dokončovací práce v dílně
Kromě venkovních úprav pokračuje také budování zázemí. Po finální úpravě okolí kachního rybníčku přišla na řadu dílna, kde zbývá zapojit elektřinu. Vojta se rozhodl, že se do toho pustí s pomocí odborníka ze svého okolí.
„Mám kamaráda z dětství, ten mě to naučí, abych příště mohl elektřinu dělat sám,“ upřesnil svůj postup.
Čtvrtý díl druhé řady pořadu Farma Vojty Kotka uvedla streamovací platforma Prima+ v pátek 6. listopadu. V televizním vysílání se epizoda objeví v pátek 13. listopadu ve 20:15 na stanici Prima.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, FVK).