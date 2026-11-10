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Djoković a Sinner chybějí. Na Turnaji mistrů dostanou prostor čtyři hráči, kteří tam ještě nikdy nebyli

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Turínský Turnaj mistrů letos neukáže jen souboj zavedených hvězd. Do osmičlenného pole se dostali také Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe a Rafael Jódar. Každý z nich došel do tenisové elity jinou cestou. A právě jejich příběhy napovídají, co se v mužském tenise mění.
Flavio Cobolli

Flavio Cobolli

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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