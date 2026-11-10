Djoković a Sinner chybějí. Na Turnaji mistrů dostanou prostor čtyři hráči, kteří tam ještě nikdy nebyli

Turnaj mistrů nebude vypadat tak, jak jsme byli zvyklí
Když se řekne Turnaj mistrů, fanoušek si představí osm nejsilnějších mužů sezony, zápasy bez času na rozehrání a hvězdy, které zná i člověk sledující tenis jen několikrát do roka. V Turíně se od 15. do 22. listopadu znovu hraje o prestižní závěrečnou trofej. Jenže letošní obsazení vypráví trochu jiný příběh.
Na oficiálním seznamu jsou Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medveděv, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe a Rafael Jódar. Novak Djoković ani Jannik Sinner mezi nimi nejsou. Poprvé si na turnaji zahrají hned čtyři jména: Cobolli, Fils, Tiafoe a Jódar.
To neznamená, že by staří šampioni a zavedené hvězdy zmizeli. Zverev už vyhrál Turnaj mistrů dvakrát, Medveděv jednou a Alcaraz patří k ústředním postavám současného tenisu. Ale polovina startovního pole se letos bude teprve učit, co znamená hrát závěrečný turnaj proti nejlepším bez jediného snadného soupeře.
Flavio Cobolli: italský příběh, který se rozjel po mizerném úvodu
Flavio Cobolli začal sezonu výhrou v United Cupu, ale pak prohrál čtyři utkání za sebou. Jeho rok přesto skončil prvním postupem na Turnaj mistrů. Čtyřiadvacetiletý Ital se dostal až do finále Roland Garros, získal titul na podniku ATP 500 v Acapulcu a předvedl kvalitní výsledky také na Wimbledonu nebo v Cincinnati.
Pro domácí publikum v Turíně je to důležitá postava i z jiného důvodu. V posledních letech si fanoušci zvykli na Sinnera jako na vlajkovou loď italského tenisu. Letos jej na závěrečném turnaji neuvidí, ale budou mít komu fandit. Cobolli nepřebírá Sinnerovu roli automaticky a srovnávat jejich výkonnost by bylo předčasné. Ukazuje však, že italský tenis nestojí na jediném hráči.
Arthur Fils: z únorového návratu mezi osm nejlepších
Francouz Arthur Fils vstupoval do sezony až v únoru a figuroval na 42. místě žebříčku. V listopadu je účastníkem Turnaje mistrů, což je pro dvaadvacetiletého hráče velký skok. Vyhrál Masters v Cincinnati, kde ve finále zdolal Tiafoea, a uspěl také v Barceloně. Na třech podnicích Masters se dostal minimálně do semifinále.
Francouzský mužský tenis čekal na svého zástupce na Turnaji mistrů od Gaëla Monfilse v roce 2016. Fils je důkazem, že se země s velkou tenisovou tradicí konečně dočkala dalšího hráče schopného pravidelně porážet absolutní špičku. Otázkou zůstává, jak rychle přenese úspěchy z běžných turnajů do uzavřeného prostředí závěrečného šampionátu.
Frances Tiafoe: debutant, který rozhodně není nováčkem na velké scéně
U Tiafoea je označení debutant trochu zrádné. Osmadvacetiletý Američan má za sebou roky na velkých kurtech, grandslamová semifinále i zápasy, v nichž dokázal strhnout publikum. Teprve letošní sezona jej ale dostala mezi osm účastníků Turnaje mistrů.
Vyhrál v Halle, došel do finále v Cincinnati a Acapulcu a znovu postoupil do semifinále US Open. Proti mladším debutantům má výhodu zkušenosti s velkými okamžiky. Závěrečný turnaj je ovšem jiný druh zkoušky: nestačí jednorázově přehrát favorita. Ve skupině se obvykle rychle ukáže, jak se hráč vyrovná s další těžkou bitvou hned následující zápas.
Rafael Jódar: před rokem student, teď mezi elitou
Nejpřekvapivější jméno seznamu je Rafael Jódar. Ještě před rokem byl studentem a tenistou University of Virginia a na světovém žebříčku figuroval na 166. místě. V roce 2024 působil na Next Gen ATP Finals jako tréninkový partner, o rok později už tento turnaj sám hrál. A letos se kvalifikoval na velký Turnaj mistrů.
Tak rychlý postup je pozoruhodný i mezi talentovanými mladíky. Jódar navíc společně s Alcarazem znamená návrat dvou přímých španělských kvalifikantů na závěrečný turnaj, což se naposledy povedlo v roce 2015 Rafaelu Nadalovi a Davidu Ferrerovi. Ještě zajímavější bude sledovat, jak se mladý Španěl vyrovná s hráči, které dosud znal hlavně jako soupeře z opačné strany tenisové hierarchie.
Proč se na turnaji může měnit pořadí očekávání
Formát Turnaje mistrů je nemilosrdný: hráči jsou rozděleni do dvou čtyřčlenných skupin a na rozdíl od běžného vyřazovacího pavouka mohou po porážce pokračovat. Každý další zápas přitom přichází proti soupeři světové kvality. Pro debutanty je to zároveň příležitost rychle získat zkušenosti, které se jinak sbírají několik sezon.
Zverev, Alcaraz nebo Medveděv budou mít proti nováčkům výhodu zkušenosti a tenisové reputace, nikoli automatický nárok na vítězství. Letos získali Cobolli, Fils, Tiafoe a Jódar vstupenku konkrétními výsledky, nikoli díky marketingovému příběhu o generační výměně. A právě proto dává smysl sledovat je po celou dobu turnaje.
Rozlosování skupin je naplánováno na 12. listopadu. Až pak bude jasné, kteří debutanti dostanou šanci porovnat své styly přímo s Alcarazem, Zverevem či Medveděvem. Jedno ale víme už teď: letošní Turín nebude jen přehlídkou toho, kdo mužskému tenisu vládne. Ukáže také, kdo má skutečně sílu se k jeho vládcům přidat.
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Zdroje: Vše o sportu [1], ATP Finals – Jodar completes 2026 field [2], ATP Finals – Cobolli qualifies [3], ATP Finals – Arthur Fils qualifies [4], ATP Finals – Frances Tiafoe qualifies [5]