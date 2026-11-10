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Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

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Dennívýzva
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Zasahovat u dopravních nehod na namrzlé dálnici není nebezpečné jen pro řidiče. Své o tom vědí také hasiči na Vyškovsku, kteří se při sérii nehod na D1 museli potýkat s nástrahami kluzké vozovky. Záběry z rizikového zásahu nyní zveřejnili.
Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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