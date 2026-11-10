Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazíZdroj: HZS JMK
Článek byl publikován 10.11.2026 09:41
Nemocnicím, dětským domovům i sociálním centrům na Ukrajině mají pomoci generátory a nabíjecí stanice....
V reakci na sobotní útok v polském Krakově a další bezpečnostní incidenty v evropských městech posílí...
Neobvyklé setkání zažili policisté při noční hlídce ve Vyškově. Jeden z mladíků jim nejprve zdvořile...
Krajský soud v Brně dnes vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku
- Pomoc pro nemocnice i školy. Dobrovolníci z Brna chtějí poslat na Ukrajinu sto generátorů
- Strach po útoku v Polsku. Brno-střed posílí bezpečnost na vánočních trzích
- Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem