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ČOI před Black Friday přidala přes 20 rizikových e-shopů. Většina tají, kdo za nimi stojí

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Česká obchodní inspekce zařadila na seznam rizikových e-shopů víc než dvacet nových adres. Před blížícím se Black Friday se doporučuje maximální obezřetnost.
Zákazníci nakupující na internetu narazí na nové rizikové e-shopy.

Zákazníci nakupující na internetu narazí na nové rizikové e-shopy.

Zdroj: FOTO:pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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