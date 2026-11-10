ČOI před Black Friday přidala přes 20 rizikových e-shopů. Většina tají, kdo za nimi stojí

Pokud rádi nakupujete na internetu s vidinou velkých slev a blížícího se Black Friday, měli byste si dávat pozor na výběr e-shopu. Česká obchodní inspekce zařadila v průběhu října na seznam rizikových webů více než dvacet nových internetových obchodů. Většina z nich zcela tají údaje o svém provozovateli. Kupující tak nemá šanci zjistit, s kým uzavírá smlouvu.
Zákazníci nemají u koho reklamovat zboží
Hlavním důvodem zařazení na seznam České obchodní inspekce (ČOI) je u většiny nových adres naprostá anonymita. E-shopy tají své majitele a spotřebitel netuší, vůči komu může uplatňovat svá práva nebo kam má zboží vrátit. Během října přibyly na seznam mimo jiné weby jako hanasperky.cz, zelezshop.com, koupelnapro.com nebo kaprshop.com.
Druhou skupinu nově přidaných webů tvoří obchody, které sice kontaktní údaje uvádějí, ale inspekci se je nepodařilo ověřit. Týká se to tuzemských i zahraničních rejstříků. Jde například o stránky eshopaut.com, stainiro.com, rowetta.cz nebo silkiee.cz.
Dalším důvodem k varování, který ČOI zmiňuje obecně, bývá sídlo firmy mimo Evropskou unii ve spojení s velkým počtem stížností nebo hrubým porušením zákonů. Zákazník se pak nápravy nedomůže. Inspekce připomíná, že zařazení na seznam funguje jako doporučení, aby lidé nákup na dané adrese důkladně zvážili. Zároveň nejde o kompletní výčet všech rizikových webů.
Výrazně nižší ceny fungují jako varování
Nápadně nízké ceny patří k prvním znakům, že může jít o podvodný e-shop, který zboží nedodá. Obezřetnost vyžadují také weby umístěné na bezplatných hostingových serverech a stránky, které nemají snadno dostupné obchodní podmínky. Lidé si mohou zadat název e-shopu do vyhledávače a přečíst si zkušenosti ostatních. Pokud recenze zcela chybí nebo převažují negativní hodnocení, je třeba zpozornět.
Česká koncovka webu .cz automaticky negarantuje, že obchod provozuje tuzemský podnikatel. Stránky v českém jazyce může kdokoli zřídit ze zahraničí během několika okamžiků. Českou firmu si mohou zájemci zkontrolovat v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Pokud obchod na seznamu rizikových webů chybí, stále to neznamená, že je nákup bezpečný.
Platbu předem si dobře rozmyslete
Česká obchodní inspekce radí platit předem jen tehdy, pokud je obchodník skutečně důvěryhodný. U bankovních převodů nemají zákazníci nikdy posílat peníze na účty soukromých osob, pokud nejde o firemní účet prodávajícího. Zvlášť podezřelý je pak podle inspekce požadavek na zaplacení přes systém Western Union.
Podvodné e-shopy stále častěji hledají zákazníky přes Facebook Marketplace nebo Instagram. Problémy opět indikují nesmyslně nízké ceny zboží. Zvýšenou pozornost vyžadují profily založené teprve nedávno. Falešná hodnocení pomáhá odhalit detailní čtení komentářů přímo pod příspěvky. Podezřelí prodejci se také často snaží přesunout komunikaci s kupujícím mimo prostředí dané sociální sítě.
Uživatelé se na sítích setkávají s influencery, kteří nejrůznější výrobky doporučují. Často jde o placenou spolupráci. Ta musí být zřetelně označená, například pomocí štítku o placeném partnerství. V takových případech se jedná o reklamu, ze které nelze vyvodit skutečnou osobní zkušenost se zbožím.
Kartou je šance na vrácení peněz větší
Zákazníci, kteří odeslali platbu bankovním převodem přímo na soukromý účet podvodníka, své peníze většinou už neuvidí. Získat prostředky od provozovatele z neznámé země bývá velmi složité. Mnohem větší naději mají lidé, kteří za zboží zaplatili platební kartou nebo přes systém PayPal. Ti mohou kontaktovat svou banku s žádostí o takzvaný chargeback transakce.
Tento postup přichází v úvahu, když balíček vůbec nedorazí, případně se v něm objeví zjevný padělek. Banka v takové situaci umí na základě pravidel karetních společností platbu stáhnout zpět. Spotřebitel ale nemá na provedení chargebacku automatický právní nárok, konečné rozhodnutí závisí na bance. Pokud mají lidé podezření na rizikový e-shop, který na seznamu chybí, mohou ho nahlásit na adresu podatelna@coi.gov.cz.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (coi.gov, coi.gov).