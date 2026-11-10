Neotevíral dveře, málem se nerozjel. Zpitého strojvedoucího potrestal soud

Případ muže obviněného z ohrožení pod vlivem návykové látky vyřešil soud trestním příkazem, řekl soudce Jan Rektor. Muži původně hrozily až tři roky vězení.
„Uložený trest odpovídá společenské škodlivosti vytýkaného jednání a poznatkům k osobě obviněného. Soud má za to, že trest bude k řádnému působení na obviněného postačovat. Při rozhodování o trestu bylo významně zohledněno i to, že obviněný projevil kritický náhled na svou situaci a sám nastoupil protialkoholní léčbu,“ uvedl soudce.
Muži soud uložil sedmiměsíční trest podmíněně odložený na 2,5 roku. Současně vyslovil dohled probačního úředníka a uložení dalších přiměřených povinností souvisejících s problémy obviněného s alkoholem, uvedl Rektor.
V trestním příkazu mu soud uložil také pokutu 150.000 korun a zákaz řízení drážních vozidel po dobu pěti let. „Obviněnému byla uložena také povinnost nahradit Českým drahám škodu v částce mírně přesahující 12 000 korun,“ dodal soudce.
Případ se stal na začátku května. Strojvedoucí osobního vlaku nastoupil na směnu kolem 16:00, kdy vyjel ze stanice Přerov ve směru na Lipník nad Bečvou. „Během jízdy se choval nestandardním způsobem. Během cesty z Přerova opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová.
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Ve vlaku jelo zhruba 40 cestujících. Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky. Naměřila mu 2,83 promile a 2,81 promile alkoholu v dechu. Policie strojvedoucího podle mluvčí drah Vandy Rajnochové kontrolovala na základě podnětu jiného zaměstnance ČD. Dráhy musely kvůli incidentu odřeknout jeden osobní vlak na trase Lipník nad Bečvou - Olomouc.
Strojvedoucí dostal okamžitě výpověď. „V Českých drahách platí nulová tolerance k alkoholu a omamným látkám. Jejich zjištění u zaměstnance ve službě je důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru. Stejně postupujeme i v tomto případě. Takové jednání je naprosto nepřijatelné, v přímém rozporu s profesní odpovědností strojvedoucího a se základním principem bezpečnosti železniční dopravy,“ sdělila tehdy mluvčí Rajnochová.
Ta podotkla, že obdobný případ je u národního dopravce zcela mimořádný. „Každoročně provádíme desítky tisíc preventivních kontrol, a to jak před zahájením směny, tak i v jejím průběhu. Jde tedy o individuální selhání jednotlivce,“ komentovala mluvčí.