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Neotevíral dveře, málem se nerozjel. Zpitého strojvedoucího potrestal soud

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Podmíněným a peněžitým trestem a také pětiletým zákazem řízení drážních vozidel potrestal přerovský okresní soud strojvedoucího, který řídil v květnu vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou téměř se třemi promile alkoholu.
Neotevíral dveře, málem se nerozjel. Zpitého strojvedoucího potrestal soud

Neotevíral dveře, málem se nerozjel. Zpitého strojvedoucího potrestal soud

Zdroj: České dráhy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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