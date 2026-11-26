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Německá technika větrání: v zimě odstraní vlhkost bez ztráty tepla
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Ráno odhrnete závěs a sklo je celé zarosené. Na ostění okna, které […]
Německá technika větrání: v zimě odstraní vlhkost bez ztráty tepla
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 26.11.2026 05:29
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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