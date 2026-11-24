Městské divadlo Brno pořádalo vernisáž výstavy fotografií na oslavu 20. výročí kapely B-Side Band. Jde o sbírku fotografií, který vznikly v průběhu celého působení kapely a pocházejí z archivu Tina Kratochvíla a jeho již zesnulého otce Jefa Kratochvíla, který byl při vzniku kapely hlavním fotografem Městského divadla Brno.
„Je dobré zavzpomínat, že Jef Kratochvíl byl otcem celé řady myšlenek, které budovaly toto divadlo. Přinesl nám taky dar do našeho divadla, že vychoval senzačního syna. Říkal mi tenkrát, že by své dítě nikam netlačil, ale je fakt dobrý a že za jeho práci ručí,“ popsal Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno. Tin se přidal ke svému otci a zastává tuto práci v divadle dodnes.
„Jsem moc rád, že se tady zavzpomínalo na tátu, protože pro mě je největší čest mít s ním společnou výstavu. Naštěstí se tady cítím jako doma, protože i ty fotky, co jsou tady divadelní máme společné, takže je to taková naše galerie,“ vzpomínal na práci s tátou Tino Kratochvíl.
Tím, že jako její fotograf kapelu doprovázel u drtivé většiny jejich hudebních událostí a dokumentoval nejen koncerty, ale i zkoušky a tvořil vizuály k turné, by se dal spíše než za pouhého fotografa považovat za plnohodnotného člena kapely. „Oslovil jsem Tina, protože on byl snad poprvé v historii českého showbusinessu členem kapely. My jsme si ho vozili všude, takže kdyby se někdo zeptal, kdo je tím největším pamětníkem, tak bych řekl, že je to on,“ uvedl Josef Buchta, zakladatel B-Side Bandu.
Kapela je po celou dobu svého působení spojená s Městským divadlem. Její první koncert se odehrál na Hudební scéně divadla a dodnes v ní hraje několik členů divadelního orchestru.
Výstavou oslavy jubilejních dvaceti let brněnské jazzové kapely nekončí. Díky tomuto archivu fotografii mohla vzniknout kniha B-Side Story, která mapuje celou historii kapely. Ta měla křest ten samý večer. Napsala ji Hana Mikolášková, která se podílela i na výběru fotografií pro výstavu. Mezitím vzniká také celovečerní dokumentární film o dvaceti letech kapely, který natáčí režisér Jiří Vondrák. Ten pořizoval záběry i na vernisáži.
Vernisáž navázal slavnostní koncert na počest kapely. Mezi hosty byli například Jiří Korn, Michal Prokop nebo americký zpěvák LaVance Colley. Ten se odehrál na místě, kde tehdy kapela před dvaceti lety poprvé vystoupila a uzavřel tak oslavy. Výstava je pro veřejnost dostupná do 20. prosince vždy hodinu před začátkem představení.