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Retro historka z jedné dávné chmelové brigády

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Ten kluk se jmenoval Prokop, ale představil se nám jako Proky a od té doby mu nikdo jinak neřekl. Takto spolužák, který s námi kdysi v dávnověku první poloviny sedmdesátek minulého století sdílel stejný středoškolský ústav.
Retro historka z jedné dávné chmelové brigády

Retro historka z jedné dávné chmelové brigády

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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