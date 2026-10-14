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Staré porcelánové nádobí cibulák už stojí i desítky tisíc. Vzácný kus může mít doma v podstatě kdokoliv

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Ne všechno, co je staré, je bezcenné. Některé věci, které se nám mohou doma jen tak bez povšimnutí povalovat, mohou postupem času nabírat na hodnotě.
Staré porcelánové nádobí cibulák už stojí i desítky tisíc. Vzácný kus může mít doma v podstatě kdokoliv

Staré porcelánové nádobí cibulák už stojí i desítky tisíc. Vzácný kus může mít doma v podstatě kdokoliv

Zdroj: Bydlení a domácnost
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:25

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