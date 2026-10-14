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Máme doma "poklad" ze zámku

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Nejdříve si můžete přečíst něco o nedávné historii našeho zámku v Holešově a neutěšeném osudu poslední hraběnky Barbory Wrbnové.
Máme doma &quot;poklad&quot; ze zámku

Máme doma &quot;poklad&quot; ze zámku

Zdroj: Holešovský zámek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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