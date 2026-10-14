Do Prahy přijede tibetský buddhistický mistr Džamgön Kongtrul rinpočhe

Státní svátek 28. října můžete letos strávit ve společnosti tibetského lamy. Sportovní hala Folimanka se na dva dny promění v meditační sál. Program ve středu zahájí úvodní přednáška o buddhismu, kterou povedou cestující učitelé buddhismu Diamantové cesty. Následovat bude videozáznam učení lamy Oleho Nydahla. Večer bude mít Džamgön Kongtrul rinpočhe přednášku na téma Meditace a ve čtvrtek předá zmocnění na buddhovskou formu zvanou Černý plášť (skt. Mahákála, tib. Bernagčhen), která je ústředním ochráncem v linii Karma Kagjü.
Čtvrtý Džamgön Kongtrul rinpočhe patří mezi čtyři hlavní držitele linie Karma Kagjü, jejímž hlavním představitelem je 17. Karmapa Thaje Dordže. Tibetský buddhismus se tradičně dělí do čtyř hlavních škol, přičemž pro linii Karma Kagjü je typický důraz na meditační praxi. Rinpočhe patří k mladé generaci tibetských lamů, kteří vyrostli v exilu. Narodil se v Nepálu v roce 1995, jeho otcem je Beru Khjence rinpočhe. Při své návštěvě Prahy rinpočhe promluví v angličtině se simultánním překladem do češtiny. Zatímco obvykle pořádají buddhisté z pražského Centra buddhismu Diamantové cesty přednášky ve svém centru v Holešovicích, Džamgöna Kongtrula uvítají ve sportovní hale Folimanka, kam se vejde více návštěvníků. Naposledy přivítali na Folimance v roce 2023 Neda rinpočheho, jehož program navštívila tisícovka zájemců o buddhismus. Od pátku 30. října pokračuje program kurzu v meditačním centru v ulici Na Maninách 17a v Praze 7, kde budou probíhat přednášky českých cestujících učitelů, žáků lamy Oleho Nydahla, a vedené meditace pro začátečníky.
Lama Ole Nydahl
Co je buddhismus Diamantové cesty
Buddhismus Diamantové cesty je moderní západní podoba buddhismu linie Karma Kagjü, která se rozšířila především díky práci dánského manželského páru lamy Oleho a Hannah Nydahlových. Na přání svého učitele, 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho, začali od roku 1972 zakládat meditační centra v Evropě i Americe a zpřístupňovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. Buddhismus Diamantové cesty je v Česku registrovaná náboženská společnost, která má několik tisíc členů a sympatizantů. Po celé republice najdeme 23 meditačních center, která jsou otevřená zájemcům o buddhismus a meditaci. Jsou určena lidem, kteří chtějí propojit meditační praxi se svým každodenním rodinným a pracovním životem. Nejde o kláštery a mnichy v nich nenajdete. Lama Ole Nydahl zemřel letos 18. května v Německu. Od roku 1972 zasvětil svůj život přenosu buddhistických učení na Západ a založil více než 650 meditačních center po celém světě. Do České republiky jezdil pravidelně od roku 1994, kdy bylo založeno pražské meditační centrum. V Česku se prodalo přes 65 tisíc výtisků jeho knih, které od letoška vycházejí také jako audioknihy.