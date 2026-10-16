Pařížské řezy na víkendové odpoledne: Výrazná čokoládová chuť a jemný krém v oblíbeném moučníku

Čokoládové moučníky se u nás drží na špičce už dlouho a pařížské řezy dělám nejčastěji ve chvíli, kdy má být na stole něco slavnostnějšího, ale nechci u toho strávit půl dne. Hodí se na oslavu, stejně jako na obyčejnou neděli. Základ tvoří vláčný kakaový korpus, na něm slabší vrstva pikantní marmelády a navrch krém z pařížské šlehačky, který se chystá den předem. To je na tom vlastně docela praktické: část práce proběhne večer, druhý den už se jen vyšlehá krém, moučník se složí a posype Margotkou.
Korpus je litý, žádné oddělování bílků, žádné opatrné překládání těsta stěrkou. také není žádná věda, pokud dostane dost času v lednici. Dobře vychlazená směs se vyšlehá do krému, který díky Pařížská šlehačka čokoládě pěkně drží, má plnější chuť a dobře se roztírá po korpusu.
Můj tip: Marmeládu nevynechávejte, ale nedávejte jí příliš silnou vrstvu. Pikantní marmeláda dokáže příjemně stáhnout sladkost krému, takže řezy nepůsobí těžce. U nás nejčastěji končí v moučníku rybízová nebo višňová. Recept na domácí pařížské řezy na plech
Tenhle moučník si rozděluji do dvou dnů. Nejprve uvařím pařížskou šlehačku a upeču korpus. Druhý den už zbývá jen krém vyšlehat, natřít a dozdobit.
Počet porcí: přibližně 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Korpus 1½ hrnku polohrubé mouky ¾ hrnku krystalového cukru 1 balíček vanilkového cukru 2 ks vajec ¾ hrnku oleje 1 hrnek vody 4 lžíce kakaa 1 balíček kypřicího prášku do pečiva Pařížský krém 3 hrnky smetany ke šlehání 2 ks čokolády Ledové kaštany ½ tabulky čokolády na vaření Dokončení 2-3 lžíce rumu 4-5 lžic pikantní marmelády 1 ks tyčinky Margot Postup přípravy lahodných pařížských řezů
1. Den předem začněte pařížskou šlehačkou. Do kastrůlku nalijte smetanu, přidejte nalámané Ledové kaštany a také čokoládu na vaření. Zahřívejte pomalu a míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí. Prudký var není potřeba, spíš by směsi uškodil.
2. Čokoládovou smetanu přelijte do misky, nechte ji chvíli zchladnout a potom ji zakrytou dejte do lednice nejméně na 12 hodin. Klidně až do dalšího dne. Tady se vyplatí trpělivost, protože dobře vychlazený základ se potom šlehá mnohem lépe. Potom přijde na řadu korpus
3. Troubu předehřejte na 180 °C. Hlubší plech vymažte olejem a vysypte kokosem. Kokos vytvoří jemnou vrstvu, díky které se upečený korpus lépe odděluje od plechu a při krájení se tolik nechytá.
4. Do větší mísy dejte vejce, krystalový cukr, vanilkový cukr, olej a vodu. Krátce prošlehejte. Pak přisypte polohrubou mouku, kakao a kypřicí prášek a elektrickým šlehačem vymíchejte hladké těsto bez hrudek.
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5. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho do stran. Pečte v předehřáté troubě zhruba 20 až 25 minut. Korpus je hotový, když na dotek lehce pruží a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde suchá.
6. Upečený kakaový korpus nechte úplně vychladnout. Až potom ho pokapejte rumem. Stačí pár lžic po celé ploše, korpus nemá být promočený.
7. Na vychladlý korpus rozetřete tenkou vrstvu pikantní marmelády. Dobře funguje rybízová, višňová nebo kyselejší meruňková. Tahle vrstva oddělí korpus od krému a dodá řezům výraznější chuť.
8. Druhý den vyndejte z lednice vychlazený základ na pařížský krém a vyšlehejte ho do pevné, nadýchané hmoty. Nespěchejte a hlídejte konzistenci. Jakmile krém drží stopu, je čas přestat, aby se nepřešlehal.
9. Hotový čokoládový krém naneste na korpus s marmeládou a rozetřete ho po celé ploše. Povrch uhlaďte stěrkou nebo lžící. Pokud mají řezy vypadat slavnostněji, stačí nahoře udělat pár jemných vlnek.
10. Nakonec najemno nastrouhejte tyčinku Margot a posypte jí celý moučník. Řezy dejte ještě alespoň na 1 hodinu do lednice. Podávejte je dobře vychlazené, nakrájené na menší kostky. V lednici vydrží bez problémů do druhého dne, i když u nás se to povede jen málokdy. Foto: Chat GPT, Pařížské řezy Rady Na krájení vezměte tenký ostrý nůž, na chvíli ho ponořte do horké vody a osušte. Hrany budou čistší a krém se nebude tolik mazat. Pro výraznější čokoládovou chuť nechte krém po rozetření ještě krátce zatuhnout a teprve potom nasypte Margotku. Rum se dá vynechat, ale malá dávka korpusu prospěje. Zůstane vláčnější i další den. Pokud chcete drobnou obměnu, nahraďte část Margotky hoblinkami hořké čokolády. S višňovou marmeládou fungují výborně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková