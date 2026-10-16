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Pařížské řezy na víkendové odpoledne: Výrazná čokoládová chuť a jemný krém v oblíbeném moučníku

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Čokoládové moučníky u nás doma vedou už roky a pařížské řezy patří mezi ty, které dělám nejraději na oslavy i obyčejné neděle. Mají vláčný kakaový korpus, vrstvu pikantní marmelády a krém z pařížské šlehačky, který je potřeba připravit den předem. Právě v tom je jejich kouzlo – práce se rozloží, druhý den už jen vyšlehám krém, namažu a posypu Margotkou.
Obrázek na recept na pařížské řezy

Obrázek na recept na pařížské řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pařížské řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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