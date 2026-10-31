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Topíte v zimě klimatizací? Za 1 večer zaplatíte 33 Kč a za celý měsíc částku, kterou byste nečekaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Venku mrzne a obývák vyhřívá klimatizace, kterou jste si pořídili kvůli letním […]
Topíte v zimě klimatizací? Za 1 večer zaplatíte 33 Kč a za celý měsíc částku, kterou byste nečekali
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 31.10.2026 05:24
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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