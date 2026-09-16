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Domácí odpalované banánky jako z maminčiny kuchyně, s jemným krémem a čokoládou navrch

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Banánky z odpalovaného těsta jsou jiná liga než linecké. Plněné vanilkovým krémem s rumem a pařížskou šlehačkou s mascarpone, polité čokoládou. Zmizí dřív, než vychladnou.
Fotografie k banánkům

Fotografie k banánkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Nostalgická klasika z maminčiny kuchyně: Banánky s vanilkovou náplní a čokoládovým kabátkem, co voní dětstvím
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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