Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V neděli 1. 11. v 16:05 ožijí ty nejlepší klukoviny: Nova vysílá nejkrásnější vzpomínku na naše dětství

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třináctiletý kluk dostal za natáčení honorář ve výši téměř trojnásobku tehdejší průměrné měsíční mzdy. Za peníze koupil dvě jízdní kola a mamince elektrický motor k šicímu stroji. Poznáte, o jaký film jde?
V neděli 1. 11. v 16:05 ožijí ty nejlepší klukoviny: Nova vysílá nejkrásnější vzpomínku na naše dětství

V neděli 1. 11. v 16:05 ožijí ty nejlepší klukoviny: Nova vysílá nejkrásnější vzpomínku na naše dětství

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Kdo s kým randil a kdo koho opustil? Dokážete získat plný počet bodů v testu o vztazích slavných osobností?
KVÍZ: Kdo s kým randil a kdo koho opustil? Dokážete získat plný počet bodů v testu o vztazích slavných osobností?
Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní
Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní

Chladný vzduch posune sněžení z 1 200 až na 800 metrů. Od pondělí hrozí mrazíky i mimo hory, až -3 °C.

EU je neoblomná: Brusel uzákonil novou povinnost. Kdo ji nesplní, přijde o řidičák
EU je neoblomná: Brusel uzákonil novou povinnost. Kdo ji nesplní, přijde o řidičák

Hlasité titulky straší hromadným odebíráním průkazů. Skutečnost kolem unijní reformy je ale jiná a...

Jak velká prsa zvyšují riziko migrén? Vědci došli k nečekanému závěru
Jak velká prsa zvyšují riziko migrén? Vědci došli k nečekanému závěru

Tisíce žen marně léčí bolesti hlavy a nevědí, že příčina může být v něčem zcela nečekaném. Nová studie to...

Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni
Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni

Část tepla z radiátoru mizí v zrcadle zdi. Stačí věc ze skříně a ušetříte, ale nejde jen o ni.

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.