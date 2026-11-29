Korvetu Merkurij projektu 20380 zasáhly 22. listopadu 2026 v Benghází podle libyjských úřadů a satelitních snímků bezpilotní čluny. Loď shořela a převrátila se.
Rusko od útoků na Sevastopol v letech 2022 a 2023 vrací do přístavů
protitorpédové sítě a plovoucí zátarasy, které připomínají prostředky z první světové války. Samotné sítě ale útoky nezastaví, fungují jen jako jedna vrstva obrany vedle detekce, rušení a palby. Co se v Benghází stalo
Korvetu Merkurij zasáhly bezpilotní čluny a ta se po výbuch munice převrátila. Satelitní snímky společnosti Vantor, které zveřejnil server TWZ, ukazují převrácenou korvetu s vyčnívajícím přídí. Ruská korveta Merkurij, Projekt 20380, Mil.ru, CC BY 4.0
Dva libyjští vojenští činitelé podle agentury AP uvedli, že nejméně čtyři drony byly zachyceny a dva zasáhly loď. Podle Reuters, které cituje Eurasia Review,
libyjské síly zachytily přes dvacet bezpilotních člunů a zasažena byla i druhá, obchodní loď. Údaje o obětech se liší, jeden zdroj mluví o deseti zraněných, ruské zdroje o 19 mrtvých. Protitorpédové sítě: Prostředek 1. světové války jako řešení?
Protitorpédová síť měla zastavit torpédo dřív, než dosáhlo trupu lodi. Byly zavěšené na speciálních výklopných ramenech, anglicky torpedo net booms, která se v případě potřeby vyklopila směrem od trupu a vytvořila kolem lodi jakousi ochrannou bariéru.
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Síť byla odsazena od trupu, obvykle několik metrů,
aby torpédo explodovalo v určité vzdálenosti od pancéřového pásu. Síť sahala pod hladinu a její spodní část byla zatížena, aby zůstávala ve správné poloze. Vzdálenost od trupu se lišila podle konstrukce. U některých systémů šlo přibližně o několik metrů.
Zásadní omezení však představoval
pohyb lodi. Rozvinuté sítě vytvářely ve vodě značný odpor, takže nebylo možné s nimi plout vysokou rychlostí. Jejich použití proto dávalo největší smysl při kotvení, v přístavech nebo při pomalém pohybu.
Proč se od nich nakonec ustoupilo?
S rozvojem torpéd se jejich účinnost postupně snižovala. Modernější torpéda měla vyšší rychlost, výkonnější hlavice a konstrukční prvky, které dokázaly síť překonat nebo poškodit.
Navíc představovaly výložníky a sítě značnou provozní komplikaci. Zabíraly místo, zvyšovaly výtlak lodi a při plavbě omezovaly manévrování. A to je
fakt, který zásadně znemožňuje jejich případné nasazení na menších lodích jako jsou moderní korvety či fregaty.
Během první světové války proto začaly být nahrazovány účinnějšími prostředky pasivní ochrany, především konstrukčním protitorpédovým systémem uvnitř trupu jako například podélnými přepážkami, protitorpédovými prostory apod.
Protitorpédové sítě nebyly pouze záležitostí válečných lodí. Používaly se také k ochraně kotvišť a přístavů, kde mohly vytvořit rozsáhlou bariéru proti nepřátelským torpédům. Zkušenosti ze Sevastopolu a Novorossijsku
Bezpilotní čluny jsou malé, levné a vyráběné ve velkém. Podle Kyiv Independent z roku 2024 měla MAGURA V5 zhruba 5,5 metru, dosah přes 800 km, rychlost kolem 80 km/h a hlavici 250 kg. Cena se uváděla kolem 240 tisíc dolarů, tedy zlomek ceny moderní korvety.
Podle analýzy USNWC se
. Ukrajina na to reagovala rozšiřováním dosahu a dalšími vývojovými verzemi svých dronů. Rusko bránilo plovoucími sítěmi, zátarasy a pontony, rušením a později střeleckými stanovišti a raketovými bateriemi
Sítě v Černém moři fungovaly jako poté jako zpomalení útočících dronů, ne jako absolutní uzávěra.
Naval News tvrdí, že Sevastopol měl v dubnu 2023 šest vrstev plovoucích bariér a pontony zužující vjezd do přístavu. Ten samý server píše, že ukrajinské čluny obranou několikrát pronikly. Podle Sidhartha Kaushala z RUSI byly bariéry kolem Sevastopolu docela účinné při ochraně lodí uvnitř přístavu na počátku konfliktu.
Po stažení ruských lodí z Krymu do Novorossijsku ale
ukrajinské útoky pokračovaly. Podle analýzy portálu defense.info tam v prosinci 2025 zasáhl ponorku podvodní dron Sub Sea Baby. Podle téhož zdroje byl tento systém vyvinut pro prolomení sítí a zátarasů.
Ruské ponorky dostaly také klece a sítě proti dronům útočícím ze vzduchu, nejedná se o obranu proti bezpilotním člunům.
Korveta Merkurij ale kotvila v cizím přístavu na základě dohody o spolupráci, takže Rusko tam nedisponovalo bariérami jako v Sevastopolu.
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Sítě získávají čas. Jejich hlavní přínos spočívá v tom, že člun zpomalí nebo zastaví a dá blízké obraně lodi čas zasáhnout.
Mezi jejich limity patří to, že ze své podstaty nechrání před útoky ze vzduchu ani zespodu, proti vyššímu počtu útočících bezpilotních člunů a dobře naplánovanému útoku ale i tak selžou.
Účinná obrana lodí během pobytu v přístavech proto musí kombinovat fyzické bariéry s dalšími systémy jako radary a elektrooptické senzory, rušení, hlídkové čluny a rychlé zbraně.
Zdroj:
WWI Document Archive, Naval News Autor/Licence fotografie: SMS Seydlitz, 1913, U.S. Navy photo NH 46839 from the U.S. Navy Naval History and Heritage Command