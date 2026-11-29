Sv. Hildegarda z Bingenu není jen bylinkářka a léčitelka, ale žena všestranného vzdělání a schopností, renesanční osobnost své doby, která má co říct i lidem 21. století. V čase, kdy se v Americe a Evropě znovu objevují zvláštní a dosti temné podoby mužsky orientovaného konzervatismu, působí mystické a medicínské dílo sv. Hildegardy jako maják. K němu by se měly upírat oči těch, jimž je jakákoliv podoba misogynie v křesťanském prostředí cizí.
Ačkoliv je svatá Hildegarda z Bingenu vnímána hlavně jako bylinkářka, její životní příběh je ukotven v Kristu tak, že se k ní po více než osmi stech letech obrací lidé z celého světa a zvláště ženy, které trpí tím, jaké je postavení ženy v některých církvích 21. století.
Její život předznamenalo už to, že se v r. 1098 narodila do německé rytířské rodiny. Otec s matkou ji zasvětili Bohu, a tak bylo zřejmé, že její životní cesta nebude úplně přímočará. Hildegarda prožívala už od dětství mnohá duchovní vidění. Slyšela a viděla mystické obrazy a vize, jimiž nebyla poučována, ale které před ní zkrátka byly. Až v pozdním věku vyslyšela Boží volání, aby o tom, co vidí a slyší, psala.
Abatyše, lékařka, skladatelka
V osmi letech byla svěřena do výchovy sester benediktinek, u nichž zůstala a stala se abatyší, která stála u založení dvou velkých klášterů. Její duchovní vize se týkaly biblických knih, úvah nad teologickými a spirituálními tématy a také některých kosmologických skutečností. To vše dokázala zakomponovat do svého rozsáhlého vzdělání v řadě oborů – teologie, medicíny, lékařství (gynekologie), hygieny, přírodovědy, hudby, literatury, umění. Její kniha Scivias (Poznej cesty, do češtiny přeložil Jakub Deml) se stala knižním pojmem, na nějž pěly chvály velké osobnosti její doby včetně papežů. Psala o léčení těla a ducha, skládala básně, zachovalo se více než 300 dopisů králům, císařům, papežům. Do toho dost cestovala, přednášela, vedla duchovní cvičení. Její spisy byly od samého počátku považovány za jedny z nejsilnějších myšlenek křesťanské éry jako takové. Hildegarda nebyla ženou do počtu. Nestála ve stínu velkých postav dané doby. Mnozí papežové a naposledy Benedikt XVI., který ctil její dílo a byl jeho propagátorem, vyzývali čtenáře, ať se do Hildegardiných myšlenek ponoří a pokusí se z nich něco vyzískat.
Bez kněžství, a přesto
Hildegarda, benediktinská mniška a abatyše, pochopitelně nemohla být v římskokatolické církvi knězem. Těžko říct, jestli po tom toužila, ale i bez kněžství, které je dnes v mé církvi živě diskutováno, dokázala obohatit křesťanský i mimokřesťanský svět mnoha vizemi a praktickými radami. Myslím si, že právem lze o jejím životním příběhu a díle hovořit jako o žensky orientované spiritualitě, která má co nabídnout oběma pohlavím. I ona si ve svém díle povzdechla, že pro „Evin přestupek“ byla pokládána za „opovrženou“. Ve svých katechezích z r. 2010 papež Benedikt mnohokrát prohlásil, že Hildegardino mystické dílo jde do hloubky Božích a teologických tajemství.
Hildegardiny hluboké ponory do mystiky a znalostí, které vynášela na povrch, se úzce pojily s její nemocí a utrpením. Tím víc se však její moudrost zaměřovala na pomoc lidem s různými hendikepy. Její léčebné metody a postupy nemají nic společného se šarlatánstvím. Hildegarda se stala předchůdkyní vědeckého bádání. A i když byla v řadě svých praktických úvah vědou doplněna a překonána, její mystické dílo může dnes každý číst s užitkem, rozvíjet ho nebo v něm pokračovat. Když se řekne „svatá Hildegarda“, jen těžko může někdo v křesťanském prostředí říct s čistým svědomím: „No jo, ženská…“ Hildegarda je vzorem, který nepřekryly ani sebevětší předsudky proti ženám. Nemohly. Její dílo je totiž v hloubce toho slova – boží.