Výhodou kalhotového kostýmu je především jeho variabilita. Zatímco výrazné společenské šaty mohou zůstat většinu roku ve skříni, jednotlivé části kostýmu lze nosit samostatně. Sako se hodí k džínům a elegantní kalhoty lze kombinovat s běžnými svetry nebo košilemi.
Při výběru slavnostního oblečení nemusíte automaticky sahat po černé. V adventním období dobře působí také hluboké odstíny vínové, tmavě zelené nebo modré.
Samet vytvoří slavnostní dojem i bez flitrů
Kalhotové kostýmy ze sametu jsou zajímavou volbou pro ženy, které nemají rády výrazné třpytivé materiály. Samotná struktura látky působí dostatečně dekorativně, proto často postačí jednoduchý top nebo halenka.
Ke kostýmu v tmavě zelené barvě lze zvolit jemné zlatavé šperky. Vínový model dobře vypadá s krémovou nebo černou halenkou. Pokud dáváte přednost tradičnímu černému kostýmu, můžete jej oživit například saténovým topem, broží nebo barevnou kabelkou.
Příliš mnoho lesklých materiálů a výrazných šperků může působit rušivě. Vyplatí se proto rozhodnout, která část oblečení má být nejvýraznější.
Slavnostní oblečení může být pohodlné
Vysoké podpatky nejsou nezbytnou součástí společenského kostýmu. Elegantní mokasíny, baleríny se špičatou špičkou nebo uzavřené boty na nízkém podpatku mohou nabídnout pohodlnější variantu.
Při zkoušení kostýmu je vhodné zohlednit délku nohavic a prostor v ramenou. Sako by mělo umožnit pohodlný pohyb i v případě, že pod ním budete mít silnější halenku.
Na méně formální vánoční setkání lze pod sako obléknout tenký rolák. Pokud se večírek koná v dobře vytápěném prostředí, praktičtější bude lehčí top, který umožní sako během večera odložit.
Dobře vybraný kostým přitom nemusí být jednorázovou investicí. Tmavé kalhoty se svetrem využijete i v lednu a sako můžete na jaře nosit k džínům nebo jednoduchým šatům.
Zdroje: womanandhome.com, vogue.co.uk, harpersbazaar.com, johnlewis.com, styledbyid.co.uk