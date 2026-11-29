Cílem této probíhající spolupráce je vyjasnit závodní pravidla i jejich výklad tak, aby jim všichni rozuměli stejně. Současná garnitura pilotů F1 se s arbitry sešla proto, aby probrala různá témata a situace vycházející ze závodních incidentů v průběhu letošní sezóny. Společně hodnotili, zda některé oblasti nevyžadují zpřesnění předpisů či dodatečné vysvětlení.
Jde o plánovanou schůzku – jednu ze dvou ročně poté, co se jejich frekvence nedávno zvýšila. Má závodníkům a komisařům umožnit sednout si ke společnému stolu v přátelské a uvolněné atmosféře, probrat dění na trati a lépe pochopit, jak uvažuje a funguje druhá strana. Pro komisaře to znamená získat lepší vhled do uvažování jezdců v různých situacích a na základě platných závodních směrnic vyhodnotit, jak lze stávající postupy a výklady vylepšit.
Naopak pro samotné aktéry na trati představují tato setkání příležitost vyjádřit své obavy s chladnou hlavou mimo zápal boje, a zároveň pochopit, proč komisaři na základě směrnic a regulí rozhodují tak, jak rozhodují.
Jednání, které vedl jeden z předsedů sboru komisařů Garry Connelly, se neslo ve velmi vstřícném a přátelském duchu. Obě strany se údajně na většině témat z velké části shodly, zatímco odlišné pohledy na konkrétní předložené incidenty – například na nedávný střet Sergia Péreze s Rafaelem Câmarou v Las Vegas – se diskutovaly v dobré náladě.
Aby se názorně ukázalo, jak se výklady mohou rozcházet – zvlášť v zápalu boje, kdy je třeba rozhodovat ve zlomku vteřiny –, hlasovali piloti o verdiktech u různých modelových situací prostřednictvím zábavného interaktivního školního kvízu Kahoot.
Své hlasy odevzdávali anonymně, přičemž někteří v uvolněné atmosféře schůzky použili vtipné přezdívky. Rozptyl názorů v tak krátkém časovém limitu pak tento problém naplno potvrdil. Jednou z pravděpodobných změn, které ze schůzky vzejdou, je řešení situací, kdy závodník v souboji opustí trať a získá tím trvalou výhodu.
Současné předpisy stanovují, že pokud jezdec získá nebo udrží pozici vyjetím mimo trať (tedy za bílé čáry ohraničující okraj dráhy), záleží na uvážení ředitele závodu, zda mu dá možnost tuto výhodu vrátit a přenechat místo poškozenému soupeři. V praxi je to dnes na vyhodnocení samotných týmů, které z opatrnosti často raději svému pilotovi doporučí pozici přepustit. Neexistuje přitom žádný stanovený časový limit, dokdy tak musí učinit, ačkoliv provinilý jezdec bývá vyšetřován a potrestán ve chvíli, kdy je zřejmé, že získanou výhodu vrátit nehodlá.
Podle dostupných informací panuje shoda na tom, že by se tento proces měl formalizovat. Komisaři by nově vydávali přímé pokyny, aby viník o svém prohřešku okamžitě věděl, a zároveň by se přesně vymezil čas na vrácení výhody. Tím by se také předešlo situacím, kdy se pozice vzdávají piloti, kteří se ve skutečnosti ničeho nedopustili.
Záměrem je, aby byl vydán jasný pokyn k přepuštění pozice do jednoho kola od daného incidentu, přičemž dotyčný závodník by měl následně jedno další kolo na to, aby soupeře pustil před sebe.
Pokud by výhodu v tomto časovém okně nevrátil, automaticky by následoval trest – bez ohledu na to, zda by se situaci snažil napravit později.
Aby mohla být tato úprava zavedena do praxe, čeká komisaře nejprve jednání se zástupci FIA o závěrech čtvrteční schůzky. Následně návrh zamíří buď před Sportovní poradní výbor (pokud půjde o změnu sportovních pravidel, pozn. red), nebo se promítne do úpravy Mezinárodních sportovních řádů pro rok 2028. V případě cesty přes sportovní pravidla by se záležitostí zabývala Komise F1. Pro zavedení změny uprostřed sezóny by zde byla nutná kvalifikovaná většina hlasů před následným schválením Světovou radou motorsportu, zatímco pro nasazení od roku 2028 by stačila prostá většina.
Kromě této potenciální novinky se probírala i výše trestů udělovaných za závodní incidenty. Piloti by údajně uvítali mírnější postihy v případech, kdy nesou vinu oba účastníci kolize – což je výrazný obrat oproti situaci před dvanácti měsíci, kdy naopak lobbovali za přísnější tresty.
Závěrem se startovní pole údajně jednomyslně shodlo na současných závodních směrnicích a neozvaly se žádné hlasy volající po změně současného stavu, kdy mohou jezdci v soubojích vytlačovat soupeře na vnější straně zatáčky. Čtvrteční večerní setkání navázalo na nedávné oznámení FIA o zahájení náborového procesu, jehož cílem je vyhledat a vyškolit nové stálé komisaře pro rozšíření sboru rozhodčích během závodních víkendů.