Kamenná deska na úzkém domě u brány Schnetztor působí na první pohled nenápadně. Kdo se k ní přiblíží, rozluští pod německým nápisem slova ve vlastním jazyce. Opatřili ji Husovi krajané a dole stojí letopočet 1878. Za dveřmi pokračuje expozice s audioprůvodcem v češtině, kterou zájemce projde bez vstupného. Dvojjazyčný nápis připomíná o pár ulic dál také Jeronýma Pražského. Ve čtvrti Paradies pak leží pětatřicetitunový balvan, který označuje místo, kde podle tradice vzplála hranice. Celý okruh se dá zvládnout za jedno odpoledne a český návštěvník při něm překvapivě často nepotřebuje slovník.
Česká slova na kostnických fasádách: kde je hledat
Nejvýraznější český nápis zdobí čelní stěnu Hus-Hausu, tedy Husova muzea v Hussenstraße 64. Oficiální
přehled památek starého města na webu Kostnice výslovně uvádí německo-český text. Pod německou dedikací, v překladu „Věnovali jeho krajané 1878“, stojí totéž věnování od Husových rodáků česky.
Stejnou podobu má deska Jeronýma Pražského na adrese Obere Laube 73. Husův přítel a souputník skončil na kostnické hranici 30. května 1416, necelý rok po mistrovi. I jeho připomínka promlouvá oběma jazyky.
Fotografická dokumentace zachycuje česko-německou desku také u Husova kamene. V městských textech sice tuto tabulku nedohledáte, kolemjdoucí ji ale přečte bez potíží.
Češtinu najdete i mimo kamenné desky:
Audioprůvodce v Hus-Hausu nabízí vedle němčiny a angličtiny také češtinu. Město Kostnice provozuje českou stránku s informacemi pro návštěvníky muzea, včetně stručného Husova příběhu a otevírací doby. Expozice z roku 2014 vznikla ve spolupráci Husitského muzea v Táboře a Společnosti Husova muzea v Praze, takže její obsah od začátku počítá s českým publikem.
Redakčně tu oceňujeme hlavně jednu věc: češtinu do Kostnice nepřivezli marketéři. Vyrostla z půldruhého století trvající paměti a turistická nabídka se k ní připojila teprve později.
Hus-Haus v Hussenstraße 64: paměť silnější než adresa
Podle staré tradice v tomto domě Hus pobýval, než ho po příjezdu na koncil uvěznili. Novější výklady jsou zdrženlivější. Společnost Husova muzea v Praze i oficiální turistická brožura města ukazují o kus dál, na předchůdce dnešního domu v Hussenstraße 22, nazývaného „Zur roten Kanne“ (U Červené konvice). Tam reformátor podle současného bádání bydlel spíš.
Hodnotu muzea to nesnižuje. Dům v Hussenstraße 64 funguje přes dvě stě let jako místo, kam lidé chodí Husa připomínat, a právě tahle kontinuita z něj dělá srdce celé trasy. Už roku 1785 tu přibyla menší kamenná busta. Téměř o století a půl později, v roce 1923, budovu získala pražská Společnost Husova muzea, která ji vlastní dodnes. Stálá expozice se otevřela v roce 1980.
Zájem nepolevuje. Ředitel táborského muzea Jan Kalivoda v roce 2014 pro Český rozhlas odhadl návštěvnost na 12 až 15 tisíc lidí ročně, přičemž zhruba třetinu tvořili Češi.
Praktické údaje podle aktuálního
webu města:
Období Otevřeno Vstupné 1. dubna až 30. září úterý až neděle, 10:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 zdarma 1. října až 31. března úterý až neděle, 10:00 až 12:00 a 13:00 až 16:00 zdarma Pondělí zavřeno nevybírá se Půldenní okruh po Husových stopách
Oficiální městskou husovskou trasu Kostnice nevyhlásila. Jednotlivá místa jsou si však tak blízko, že se z nich přirozeně skládá pěší procházka na dvě a půl až čtyři hodiny podle toho, jak dlouho se zdržíte v muzeu.
Hus-Haus, Hussenstraße 64. Start u brány Schnetztor, prohlídka expozice s českým audioprůvodcem. Hussenstraße 22. Pár kroků po ulici k místu, které dnešní historici považují za pravděpodobnější Husovo skutečné útočiště. Obere Laube 73. Dvojjazyčná deska Jeronýma Pražského. Pomník „Weg zur Versöhnung“, Untere Laube. Stojí u Lutherova kostela (Lutherkirche) a vznikl k 600. výročí Husovy smrti v roce 2015. Název v překladu znamená Cesta ke smíření. Instalace „WAHRHEIT“, Sankt-Stephans-Platz 17. Další umělecká připomínka z jubilejního roku, umístěná u Bürgersaalu v bývalém františkánském klášteře. Název znamená Pravda, jejím pražským protějškem je dílo „Za Pravdu“ u Betlémské kaple. Hussenstein, čtvrť Paradies. Cíl procházky na křižovatce ulic Zum Hussenstein, Alter Graben a Döbelestraße.
Venkovní zastavení nemají otevírací dobu ani pokladnu. Dobře poslouží i večer, kdy už je muzeum zavřené.
Od Husova kamene po partnerství s Táborem
Mohutný balvan ve čtvrti Paradies odhalili kostničtí měšťané v roce 1862. Předcházel mu nezdar: liberální starosta Karl Hüetlin chtěl pomník na místě upálení prosadit už roku 1834, jeho záměr však ztroskotal. O tři desetiletí později na něj navázala skupina obyvatel kolem Karla Zogelmanna. Kámen dnes patří městu a připomíná oba české reformátory. Hus na kostnické hranici zemřel 6. července 1415 poté, co koncil jeho učení odsoudil jako kacířské a on odmítl odvolat výroky, které podle svého přesvědčení neučil nebo je pokládal za pravdivé.
Češi sem putovali dávno předtím, než stál jakýkoli pomník. Historik Jiří Kořalka ve studii o českých ctitelích Husa doložil cesty do Kostnice už od roku 1829. Město se tak pro české vlastence stalo jedním z nejvýznamnějších poutních cílů za hranicemi.
Navazující milníky ukazují, jak se pamětní kultura proměnila v živý vztah dvou měst:
1878: české krajanské spolky z Německa osadily desku na Hus-Hausu, 1923: dům přešel do vlastnictví pražské Společnosti Husova muzea, 1984: Kostnice uzavřela partnerství s Táborem, 2015: k 600. výročí přibyly pomník u Lutherova kostela a instalace „WAHRHEIT“.
Každoročně 6. července se u Husova kamene scházejí místní s hosty z Čech. Projekt „Wahrheit bleibt“ (Pravda zůstává) k výročí koncilu pojímá Husa i Jeronýma jako téma evropského dosahu a německo-českého sbližování. Tón je smířlivý, bez stopy rozpaků.
Statistika přenocování za rok 2025 zaznamenala 3 430 nocí strávených hosty z Česka, tedy asi 1,3 % zahraničních přenocování v rekordní sezoně s více než 1,2 milionu nocí. V širším měřítku jde o skromné číslo. Ve srovnání s jinými zahraničními městy však české stopy v Kostnici vystupují nezvykle hutně: české nápisy se sice objevují i jinde, například u legionářských památníků v Itálii, takovou koncentraci na jednom malém okruhu ale jinde nenajdete.
Jezero, ostrovy a vodopády: čím výlet prodloužit
Z Prahy je to autem zhruba 585 kilometrů a necelých šest a půl hodiny jízdy. Přímý autobus jezdí dvakrát denně a cesta trvá kolem devíti a půl hodiny. Vlakem se počítá s přestupy, obvykle přes Mnichov, Ulm nebo Friedrichshafen, konkrétní spoj je proto rozumné prověřit v den odjezdu.
Kostnice je největším městem u Bodamského jezera a jediným německým sídlem na jeho jižním břehu. Sousední Lindau láká na ostrovní staré město s Bavorským lvem a majákem v přístavu, Meersburg se opírá o středověký hrad. Kostnici navíc zdobí koncilní a husovská vrstva, kterou žádné jiné jezerní město nemá.
Na prodloužený víkend se nabízejí tři zastávky:
Mainau. Květinový ostrov má v sezoně od 21. března do 18. října 2026 vstupné pro dospělé kolem 670 Kč při nákupu online, na místě asi 735 Kč. Brány se otevírají v 9:00. Reichenau. Klášterní ostrov s trojicí románských kostelů je od roku 2000 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Místní muzeum přijímá návštěvníky od 1. března do 1. listopadu denně od 10:30 do 16:30, v létě o hodinu déle, vstup stojí kolem 200 Kč. Rýnské vodopády. Přístupné jsou celý rok. Vyhlídka u Schlössli Wörth je zdarma, Schloss Laufen s expozicí Historama a vyhlídkovými plošinami vyjde asi na 130 Kč.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková