Černá hora zahájila lyžařskou sezonu. Na Anděl vozí lyžaře kabinka z Janských Lázní
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Černá hora zahájila lyžařskou sezonu. Na Anděl vozí lyžaře kabinka z Janských LázníZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 29.11.2026 05:10
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