Ráno na Pantai Cenang patří běžcům a prvním vodním skútrům. Stačí ale přejít hlavní silnici a místo slunečníků se před vámi otevřou terasy zalité vodou, nad kterými krouží volavky. Laman Padi, muzeum rýže a agroturistický areál malajsijského úřadu LADA, leží přímo v nejrušnější turistické zóně ostrova. Přesto působí jako výřez z malajského venkova. Na jednom místě se tu potkávají tři světy, které spolu na první pohled nesouvisejí: slaný dech Andamanského moře, rýže, která sůl nesnáší, a mangrovy z Kilimu, jejichž bahno patří k nejúrodnějším sedimentům ostrova. Spojuje je organická hmota. A právě ta vysvětluje, proč se rýži u moře může dařit.
Rýžová pole Laman Padi pár kroků od pláže Pantai Cenang
Podle oficiální stránky
LADA zabírají políčka zhruba 3,5 hektaru. Celý areál má podle profilu Discover Malaysia-UNESCO asi 5,6 hektaru a kromě vodních ploch ukrývá galerii, pavilony, balkony s výhledem a bylinkovou zahradu s 55 druhy rostlin. Na střeše jedné z budov roste stupňovitá rýžová zahrádka, jakési rýžové pole v miniatuře, které si lze prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Mezi záhony se pasou vodní buvoli.
Resorts World Langkawi zmiňuje i konkrétní odrůdy, například horskou rýži padi huma nebo černou lepkavou pulut hitam. Kdo zná rýži hlavně ze sáčku, dostane tu užitečnou lekci: rýže má desítky podob a každá potřebuje jiné zacházení.
Po pandemii se areál rychle vrátil do hry. Výroční zpráva LADA eviduje skok z 10 067 návštěvníků v roce 2021 na 34 931 o rok později, tedy zhruba trojnásobek. Ornitologové si tu přijdou na své také: v areálu lze zahlédnout až dvě desítky ptačích druhů, nejlépe brzy ráno nebo v podvečer.
Mangrovy Kilimu: černé bahno plné uhlíku
Na severovýchodě ostrova, asi 40 minut jízdy od Cenangu, se rozkládá Kilim Karst Geoforest Park. Podle webu
Langkawi Global Geopark měří 4 354 hektarů a vládnou mu mangrovy a vápencové útesy. Řeka Kilim se tu rozlévá do ústí, za odlivu odhaluje bahnité pláně a mezi kořeny se proplétají ryby, krabi i lezci bahenní. UNESCO v rámci programu GeoMangrove podporuje novou výsadbu, protože mangrovy chrání pobřeží před erozí a vlnami.
Bahno pod nimi je pozoruhodný materiál. Studie publikovaná v roce 2024 v časopise Biodiversitas měřila organickou hmotu v sedimentech řeky Kilim a dospěla k průměrům 13,06 až 16,57 procenta. Pro srovnání: běžná orná půda ve střední Evropě obsahuje organické hmoty obvykle jen několik procent. Mangrovový kal vzniká z rozloženého listí, odumřelých kořenů, jemných částic a mikrobiální biomasy, kterou příliv nanáší vrstvu po vrstvě.
Nejzajímavější je vedlejší zjištění téže studie. Tam, kde bylo organické hmoty víc, vycházela salinita nižší. Vztah mezi solí a uhlíkem v sedimentu tedy funguje i přímo na Langkawi, ve vodách, kterými denně proplouvají turistické čluny.
Jak organická hmota krotí sůl v rýžových půdách
Rýže patří k plodinám citlivým na zasolení. Sůl jí ztěžuje příjem vody, narušuje rovnováhu živin a v buňkách vyvolává osmotický i iontový stres. Pěstitelé v pobřežních oblastech Asie s tím zápasí odnepaměti a sázejí na kombinaci sladké vody, odvodnění a organického hnojení.
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Frontiers in Sustainable Food Systems z roku 2020 popisuje, že organické přídavky v rýžových půdách tlumí dopady soli na půdní mikroorganismy. Dodávají jim uhlík, díky kterému si mikrobi vyrábějí ochranné látky a udržují koloběh živin v chodu i v nepřízni. Thajský pokus s lepkavou rýží RD6, otištěný v časopise Scientia Agricola, pak ukázal, že úprava zasolené půdy organickou hmotou před výsadbou zlepšila fotosyntézu rostlin i výnos.
Pojem „neutralizace“ je v tomto kontextu nadsázkou. Sůl z půdy organická hmota nevymaže, oslabí však její účinky natolik, že rýže přežije a plodí. Z toho plyne redakční úvaha: pokud by se mangrovový sediment, tak bohatý na uhlík, zapravil do políček u moře, chemie i biologie by hrály v jeho prospěch. Langkawi nabízí obě suroviny na dosah. Tradiční malajské hospodaření navíc vždycky pracovalo s tím, co poskytlo okolí, od rýžové slámy po hnůj buvolů.
Buvoli, pasti bubu a strašáci: rýžový venkov na vlastní kůži
Laman Padi si zakládá na tom, že se tu rýže dá ohmatat. Program podle LADA zahrnuje výběr osiva, sázení, sklizeň a mlácení, orbu s buvoly, chytání ryb a šneků i práci s kokosem. Brožura Tourism Malaysia na rok 2026 přidává provívání zrna, strouhání kokosu, rybaření s tradičními proutěnými pastmi bubu a výrobu strašáků. V galerii jsou k vidění dobové nástroje, od srpů po mláticí koše, které ukazují, kolik lidské síly dřív stál každý pytel zrní.
Sklizeň a mlácení se řídí sezónou a aktuálním stavem polí, takže pevný kalendář neexistuje. Před cestou se vyplatí napsat nebo zavolat přímo do areálu. Do bahna se vstupuje jen s personálem, na sazenice se nešlape a do mokra je lepší vzít sandály, které snesou zablácení.
Rýže se dá ochutnat v místní restauraci, kde tvoří základ tradičních malajských jídel. Na odchodu čeká obchůdek se suvenýry a řemeslnými výrobky.
Vstupné, sezóna a letenky z Prahy
Samotný vstup do Laman Padi je zdarma, každá vybraná aktivita stojí asi 25 Kč. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, zavírá se jen první dva dny svátků Hari Raya Aidil Fitri a Hari Raya Aidil Adha. Na prohlídku stačí hodina až hodina a půl, s obědem o něco déle.
Atrakce Vstup pro dospělého Otevírací doba Laman Padi zdarma (aktivity cca 25 Kč) 9:00 až 17:00 Underwater World Langkawi cca 310 Kč 10:00 až 18:00 Langkawi Wildlife Park cca 215 až 315 Kč 8:30 až 17:30 Lodní výlet Kilim od cca 400 Kč (2 hodiny) 9:00 až 18:00
Laman Padi vítězí cenou i autenticitou. Akvárium nebo zvířecí park se však hodí lépe pro rodiny s menšími dětmi v dešti či v poledním vedru. Logický itinerář podle nás vypadá takto: dopoledne lodí mezi mangrovy Kilimu, kde jsou světlo i počasí nejpříznivější, odpoledne Laman Padi a západ slunce na Pantai Cenang. Na tříhodinové trase za zhruba 600 Kč nebo čtyřhodinové za 800 Kč uvidíte kromě mangrovů i netopýří jeskyni a krmení orlů.
Přímé spojení z Prahy chybí, létá se s jedním či dvěma přestupy. KAYAK aktuálně ukazuje zpáteční letenky od 17 424 Kč, průměr se drží kolem 19 500 Kč. Týdenní zájezd se snídaní z Prahy vychází podle přehledu Lastora na říjen 2026 od 41 379 Kč na osobu. Nejsušší a nejpříjemnější období připadá na listopad až březen, vrchol sezóny na leden až březen. Září a říjen přinášejí nejvíc srážek a rozbouřené moře občas omezí i lodní výlety.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková