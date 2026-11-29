Výrazné ochlazení, které zasáhlo Česko v závěru listopadu, podle meteorologů zasáhne také první prosincové dny. Noční teploty mohou v některých oblastech klesat pod minus deset stupňů Celsia a během dne se budou zpočátku pohybovat kolem bodu mrazu nebo pod ním. Současný vývoj počasí však ještě neznamená, že podobné podmínky vydrží až do Vánoc.
Měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu, který zahrnuje období do 20. prosince, počítá s postupným zmírněním mrazů. Ve druhém a třetím prosincovém týdnu by se průměrné teploty měly pohybovat kolem nuly. Zatímco během noci bude převážně mrznout, přes den mohou teploty vystupovat nad bod mrazu. Právě střídání kladných a záporných teplot komplikuje udržení sněhové pokrývky v níže položených oblastech.
Meteorologické modely se zatím neshodují
První dlouhodobé výpočty zahrnující přímo vánoční týden nenaznačují návrat výrazně podprůměrných teplot. Zatímco evropský meteorologický model ECMWF podle dostupných výpočtů z 23. listopadu předpokládal teploty přibližně odpovídající dlouhodobému průměru, americký model CFS počítal s odchylkou až dva stupně nad obvyklými hodnotami. Oba modely zároveň očekávaly běžné množství srážek.
Rozhodující přitom nebude pouze množství srážek, ale především teplota, při které budou na zem dopadat. Zatímco na horách mohou přibývat další centimetry sněhu, v nížinách se za podobné situace může objevit déšť nebo sníh, který během několika hodin roztaje. Ani teplotně nadprůměrný týden však nevylučuje krátkodobé ochlazení přímo během svátků.
Největší naději mají lidé na horách
Dlouhodobá meteorologická měření ukazují, že pravděpodobnost bílých Vánoc výrazně ovlivňuje nadmořská výška. V nížinách, například na jižní Moravě nebo v Polabí, se historicky pohybuje pod hranicí 20 procent. Ve středních polohách dosahuje přibližně 30 až 40 procent, zatímco v nadmořských výškách nad tisíc metrů zpravidla přesahuje 80 procent.
Lidé, kteří chtějí strávit vánoční svátky ve sněhu, proto mají dlouhodobě větší šanci v Krkonoších, Jeseníkách nebo ve vyšších polohách Šumavy než ve velkých městech. Ani tam však historické statistiky nemohou zaručit konkrétní počasí v letošním roce.
Více informací o vánočním období přinese nový měsíční výhled meteorologů, který by měl vyjít v pondělí 30. listopadu. Poprvé zahrne také týden od 21. do 27. prosince. Podstatně spolehlivější představu o počasí přímo na Štědrý den ale nabídnou až předpovědi zveřejněné během druhé poloviny prosince.