Poblíž adventních trhů ležel silně podchlazený muž na lavičce a jen chroptěl
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Poblíž adventních trhů ležel silně podchlazený muž na lavičce a jen chroptělZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 29.11.2026 06:02
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