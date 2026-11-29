Za oponou cirkusového jména se odehrává bolestná událost. V 89 letech zemřela bývalá principálka a důležitá osobnost rodiny spojené s Cirkusem Humberto.
Cirkusový svět přišel o jednu ze svých výrazných osobností, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali. Život za oponou manéže totiž není jen o napínavých vystoupeních, potlesku a světlech reflektorů, ale také o silných rodinných vazbách, tradicích a lidech, kteří zasvětili celý život tomuto neobvyklému způsobu života. Takovou osobností byla Klára Navrátilová, někdejší principálka a nejstarší členka kolektivu slavného Cirkusu Humberto. Její odchod zasáhl několik generací rodiny, pro kterou byla mnohem víc než jen autoritou. Byla oporou, spojovacím článkem i člověkem, který pomáhal udržovat pohromadě svět, jenž se neustále přesouvá z místa na místo.
Odešla žena, která byla oporou několika generací
O úmrtí Kláry Navrátilové informovala rodina prostřednictvím Facebooku. Z jejího rozloučení je patrné, že nešlo pouze o ztrátu někdejší vedoucí osobnosti cirkusu. Pro příbuzné a spolupracovníky představovala především člověka, který dokázal udržovat pevné vztahy i v náročném prostředí kočovného života.
„S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila výjimečná žena, paní Klára Navrátilová.“ Rodina připomněla také její mimořádnou roli v každodenním životě celého společenství. „Byla srdcem naší rodiny, člověkem, který nás všechny spojoval, držel pohromadě a rozdával lásku, sílu a porozumění,“ uvedli její nejbližší. „Její odchod zanechal v našich srdcích prázdné místo, které už nikdo nedokáže zaplnit. Vzpomínky na ni však zůstanou navždy součástí našich životů,“ vzkázala rodina. Své rozloučení uzavřeli nejbližší slovy: „Nikdy na Tebe nezapomeneme. Navždy zůstaneš v našich srdcích.“
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Cirkusová tradice, která přežila desetiletí
Jméno Humberto má v české kultuře zvláštní postavení. Současný cirkus převzal svůj název v roce 1951, kdy tehdejší státní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky Praha sáhl po inspiraci ve slavném románu Eduarda Basse. Další významná kapitola začala v roce 1993, kdy se cirkus dostal do vlastnictví rodiny Navrátilových.
Kočovný život přitom není jen o vystoupeních před publikem. Za každým představením stojí příprava technického zázemí, přesuny mezi městy, péče o provoz i každodenní fungování početného kolektivu. V takovém prostředí získávají rodinné vazby mimořádnou důležitost. Pokračovateli tradice jsou dnes také Hynek Navrátil starší a mladší.
Seriál, který udělal z Humberta televizní legendu
Mnoha lidem se při vyslovení jména Cirkus Humberto vybaví především stejnojmenný televizní seriál z roku 1988. Dvanáctidílná koprodukční série režiséra Františka Filipa vznikla podle románu Eduarda Basse a diváky zavedla do prostředí cirkusových rodin, artistů, klaunů a principálů. Na ČSFD si v hodnocení oblíbenosti drží krásných 77 %.
V hlavních rolích se objevili například Jaromír Hanzlík, Martin Růžek, Dagmar Havlová nebo Jiřina Bohdalová. Příběh sleduje několik generací a ukazuje, jak se cirkusové řemeslo, rodinná odpovědnost a osobní osudy prolínají. Nejde přitom o dokumentární zachycení dnešního Navrátilova cirkusu, ale o dramatizaci literárního příběhu.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Cirkus Humberto oplakává ztrátu Kláry Navrátilové: „Byla srdcem naší rodiny, rozdávala lásku, sílu a porozumění“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.