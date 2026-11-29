Když se Zorka Hejdová v roce 2013 vdávala, měla před sebou rozvíjející se televizní kariéru a po boku muže, který se stejně jako ona pohyboval v mediálním prostředí. Od té doby se jejich společný život výrazně proměnil. Oba pokračovali ve svých pracovních aktivitách, stali se rodiči a postupně si vytvořili vlastní způsob fungování domácnosti. Přestože by se mohlo zdát, že dva moderátoři budou mít díky společné profesi podobné povahy, v jejich případě je tomu podle Zorky spíše naopak.
V aktuálním rozhovoru při otevření projektu Food & Art District v pražském Lihovaru moderátorka popsala, že její manžel potřebuje mít v záležitostech systém, zatímco ona dává větší prostor spontánnosti. V jejich vztahu však podle ní nejde o překážku. „Já si beru něco z něj, on zase něco ze mě,“ vysvětlila pro web eXtra.cz.
Rozdílné povahy se projevují také při výchově syna
Příchod Nikolase v dubnu 2021 přinesl do života manželů další situace, ve kterých se ukazují jejich odlišné přístupy. Miroslav podle moderátorky důsledněji dbá na dodržování pravidel a trvá na tom, aby jednou vyslovené rozhodnutí platilo. Zorka naproti tomu připustila, že někdy své původní rozhodnutí přehodnotí a synovi nakonec dovolí i to, co mu předtím zakázala.
O jejich rozdílných povahách přitom už dříve promluvil také samotný Miroslav. V únorovém pořadu Party Show na Praha TV zavzpomínal na období, kdy společně moderovali ranní televizní vysílání. Problémem se tehdy stala jeho dochvilnost a skutečnost, že se dvojici nedařilo včas sejít u auta. S nadsázkou připustil, že kvůli tomu mohlo jejich společné moderování skončit už po dvou týdnech.
O ruku ji požádal před televizními diváky
Jejich vztah je s televizním prostředím spojený už od počátku. Miroslav požádal Zorku o ruku během přímého přenosu pořadu Snídaně s Novou a svatba následovala v červnu 2013. Moderátorka se k tomuto období vrátila také při loňském dvanáctém výročí manželství, kdy zveřejnila archivní snímky ze svatebního dne.
Teprve osm let po svatbě se manželé dočkali svého prvního potomka. Letos v dubnu oslavil Nikolas páté narozeniny a oba rodiče při této příležitosti zavzpomínali na první roky společného rodinného života.
Zorka dnes v rozdílných povahách vidí spíše příležitost, jak se od manžela stále něco učit. „Ale možná je to právě nějaká jiskra toho našeho vztahu, že nejsme stejní,“ dodala v rozhovoru pro eXtra.cz.