Sportovat se bude doslova po celém kraji - kromě Liberce, sousedního Jablonce nad Nisou a středisek v Jizerských horách a západních Krkonoších se soutěže uskuteční například i ve Frýdlantu nebo České Lípě.
Na programu v roce 2029 bude nově curling nebo skialpinismus, soutěžit se naopak nebude ve skocích na lyžích. „Curling je disciplína, která na posledních olympijských hrách byla velmi úspěšná, měla velikou sledovanost a svaz curlingu je velice aktivní a vstoupil s námi do spolupráce velmi brzo a velmi stál o to, aby curling byl zařazen. A Česká Lípa jako pořadatel této akce se nabídla, že nám vyjde hodně vstříc," řekl prezident organizačního výboru Roman Kumpošt. Dodal, že většina sportovišť je připravená a nebude nutné budovat kvůli festivalu nějaká nová.
EYOF je největší evropskou multisportovní akcí zaměřenou na mladé sportovce ve věku od 14 do 18 let, která se koná pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a má více než třicetiletou tradici. Letní a zimní festivaly se konají v lichých letech ve dvouletých cyklech. Naposledy se zimní festival uskutečnil loni v únoru v gruzínském Bakuriani, kde čeští sportovci získali sedm medailí, z toho jednu zlatou, a v hodnocení zemí skončili jedenáctí. V Libereckém kraji se zimní festival uskutečnil už v roce 2011 za účasti 1500 sportovců včetně pozdější trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké.
„Pro sportovce je to první akce v téhle věkové kategorii, kdy dostanou možnost být na velké celoevropské akci. Vlastně ve většině sportů je to první velká akce, kde se můžou prostě ukázat a kdy můžou odstartovat svoji kariéru," uvedl prezident Českého olympijského výboru Jiří Kejval. To potvrdila i náměstkyně libereckého primátora a bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová (LOL), která se v roce 1995 zúčastnila tehdy ještě Evropských olympijských dnů mládeže v Andoře. „Bylo to pro mě první setkání se světovou konkurencí," poznamenala.
V Liberci v pátek byla podepsána hostitelská smlouva i memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která se bude podílet na organizaci. Její koleje v Harcově poslouží k ubytování sportovců i jejich doprovodů. „Budeme muset akademický rok naplánovat tak, abychom tam těch 14 dní na přelomu ledna a února uvolnili v podstatě celý areál kolejí. Chci o tom studenty i vyučující informovat se značným předstihem, aby s tím od začátku počítali. A chceme do té organizace zapojit i studenty," řekl rektor univerzity Aleš Kocourek.
Na festivalu se bude podílet i Liberecký kraj, který akci podpoří v průběhu čtyř let 34 miliony korun, dalších šest milionů přidá město Liberec.