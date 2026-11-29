Jak informuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, tato trojice policistů prováděla 9. listopadu eskortu zadržené osoby. „Policisté vyjížděli časně ráno z obce ve Středočeském kraji a mířili se zadrženou osobou do Jihlavy do cely v budově Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Patnáct minut po sedmé hodině ranní projížděli po silnici I/19 a na křižovatce u obce Olší směrem na Tábor byli svědky dopravní nehody mezi linkovým autobusem a osobním vozidlem. Nehoda se stala bezprostředně před příjezdem policejní hlídky. Z motoru osobního vozidla Škoda Fabia vycházel dým,“ popisuje Dana Čírtková.
Holčička byla ve vážném stavu
Policisté ve vozidle okamžitě zastavili a zapnuli výstražná světla, aby o sobě dali vědět dalším řidičům. Policista Filip Milfajt a Radim Macků vystoupili z vozidla a začali zjišťovat situaci na místě. „Policistka Kateřina Suchá střežila zadrženou eskortovanou osobu. Prostřednictvím dalších osob na místě se policisté dozvěděli, že na zadním sedadle v osobním vozidle seděla v dětské autosedačce malá holčička. Tu z vozidla vynášela ven její matka, která řídila osobní vozidlo, za asistence zdravotní setry, která byla na místě. Dívenka byla ve vážném stavu a krvácela z úst, byla apatická a lapala po dechu,“ říká mluvčí.
Radim Macků ve spolupráci se zdravotní sestrou dívku otočil na bok a podařilo se uvolnit její dýchací cesty. Poté ji policisté zabalili do izotermické fólie a policista ji odnesl do autobusu, aby měla zajištěný tepelný komfort. „Uvnitř autobusu se o dívku starala její maminka společně se zdravotní sestrou až do příjezdu záchranné služby,“ zmínila Čírtková.
Rozmístění výstražných trojúhelníků
Pomoc potřeboval i spolujezdec v osobním autě, v němž zůstal zaklíněný a nedokázal vylézt ven. Muž si stěžoval na bolesti zad, klíční kosti a nohou. Filip Milfajt mezitím poslal ostatní svědky nehody, aby místo označili ze všech stran výstražnými trojúhelníky.
„Pomohl řidič kamionu, který vozidlo postavil tak, aby vytvořil zábranu před místem nehody. Policisté si nejprve ověřili, že se ve vozidle nenachází připojená autobaterie – ta po nárazu z vozidla vyletěla ven. Poté vylomili u spolujezdce dveře, aby si vytvořili přístup ke zraněnému a mohli provést kontrolu jeho stavu a vyloučit masivní krvácení. Muži jeden policista opatrně vyprostil obě zaklíněné nohy a druhý muže jistil v oblasti krku a páteře. Masivní krvácení bylo vyloučeno, proto muže přikryli izotermickou fólií a ponechali ho na sedadle spolujezdce, kontrovali jeho stav až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby,“ líčí Dana Čírtková.
Policisté po příjezdu záchranky předali všechny potřebné informace a pak odešli do autobusu. Zde se nacházel chlapec, který při nehodě zřejmě utrpěl šok záchranáři ho převezli na preventivní vyšetření k vyloučení případného zranění. Po celou dobu až do předání záchranářům byl chlapec pod dohledem policistů.
Svůj úkol splnili
„Z místa nehody chlapec také sám kontaktoval své rodiče. Policistka stále střežila zadrženou osobu a byla v kontaktu s integrovaným operačním střediskem policie Jihočeského kraje i policie z Vysočiny. Když se na místo nehody dostavila místně příslušná policejní hlídka, policisté z Vysočiny jim předali všechny podstatné informace a pokračovali v eskortě směrem na Jihlavu. Svůj úkol tak splnili,“ dodává Čírtková.
S policistkou a oběma policisty se osobně setkal ředitel krajských policistů Miloš Trojánek a předal jim skleněnou plaketu za projevení odvahy a osobní statečnosti a kázeňskou odměnu.
„Chtěl bych vyzdvihnout, že jste tento náročný zákrok zvládli skvěle, protože jste museli především zajistit všechna bezpečnostní opatření, která souvisela s eskortou zadržené osoby. A při plnění tohoto úkolu se ještě dokázat plně soustředit na poskytnutí profesionální první pomocí u tak závažné dopravní nehody, kde je navíc vážně zraněné malé dítě, jen dokazuje, že jste velmi zkušení policisté. Umíte se rychle a správně rozhodnout, a to je to nejdůležitější. A kolegyně, která patří mezi policejní nováčky a nemůže mít ještě tolik zkušeností, dokázala, že se na ni můžete při zákroku spolehnout,“ ocenil ředitel Miloš Trojánek.