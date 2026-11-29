Jaro 1823, vrchol Kleti nad Českým Krumlovem. Astronomická měření, která tu probíhala od předchozího roku, opakovaně kazí mlha a vítr. Podle místních historických záznamů proto 15. března 1823 přichází žádost Martina Aloise Davida o pevnou stavbu, ze které by se dalo pracovat spolehlivěji. Kníže Josef II. Schwarzenberg nechává postavit kamennou věž a koncem července 1825 je hotová. Dnes po jejích 110 schodech stoupají výletníci s batohy a za jasného dne vyhlížejí Alpy. Málokdo z nich tuší, že šplhá na bod císařské trigonometrické sítě. Kleť přitom zdaleka nestojí osamoceně. Česká rozhlednová mapa má pod sebou ještě jednu, starší vrstvu, kterou kreslili zeměměřiči.
Josefova věž na Kleti: vyhlídka, která sloužila mapám
Josefova věž vznikla v letech 1822 až 1825 a dodnes platí za nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách. Atlas Lanna, který stavbu podrobně popisuje, uvádí jako důvod jejího vzniku sílící zájem o mapování a připojuje i druhý motiv: vyhlídkové výstupy, které šlechta na svých panstvích ráda dopřávala hostům. Věž zároveň fungovala jako trigonometrický bod císařské sítě pro kartografické práce.
Právě takové spojení dělá z Kleti ukázkový případ. Jedna stavba tu nese dvojí úlohu: pro měřiče představovala pevný bod v trojúhelníkové síti, pro knížete reprezentativní ozdobu panství. Dvacetimetrová kamenná věž dnes patří k Tereziině chatě, opodál pracuje hvězdárna a provoz připomíná spíš horskou chatu než vědecké pracoviště. Funkce se během dvou století proměnily, kameny zůstaly stejné.
Trigonometrické měření a stabilní katastr: proč měřiči stavěli do výšky
Patent z 23. prosince 1817 odstartoval v monarchii stabilní katastr, tedy přesný soupis veškeré půdy založený na geodetickém vyměření. Mapy vznikaly v měřítku 1 : 2880 a bez pevné kostry bodů by se rozpadly do nepřesností. Tuto kostru poskytovala triangulace.
Princip popisuje
ČÚZK ve svém přehledu historických trigonometrických bodů. Měřič stál na vyvýšeném místě a teodolitem zaměřoval vodorovné úhly ke dvěma sousedním bodům. Z úhlů a jedné přesně změřené základny se dopočítaly souřadnice a síť se rozšiřovala trojúhelník za trojúhelníkem napříč zemí. Katastrální triangulace probíhala v letech 1821 až 1864.
Kdo měří úhly přes desítky kilometrů, potřebuje vidět nad koruny stromů. Proto na vrcholech vyrůstaly dřevěné i zděné měřické věže, jejichž schémata ukazuje i výstavní materiál zeměměřického úřadu. Některé z nich později převzali výletníci. Babylon u Mohelna vznikl podle Atlasu české architektury roku 1831 přímo pro potřeby měření stabilního katastru. S měřickými pracemi souvisí také Děčínský Sněžník, kde roku 1864 vyrostla kamenná věž.
Měřický odkaz přitom žije dál. Česká státní trigonometrická síť tvoří polohový základ souřadnicového systému S-JTSK, s nímž dodnes pracují katastr i projektanti. Na území republiky vzniklo 181 bodů I. řádu a zhruba 75 tisíc bodů nižších řádů.
Lubor Ferenc / Creative Commons / CC BY-SA 4.0. Šlechtické parky, spolky a dotace: jak se rozhledny množily
Vůbec nejstarší rozhledna ve střední Evropě stojí v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Novogotický Templ se začal stavět roku 1793 a Národní památkový ústav ho řadí také mezi první novogotické stavby na českém území. Vyhlídka v něm sloužila romantickému pohledu na upravenou krajinu panství. Podobně uvažovali Lichtenštejnové, když roku 1802 dokončili Minaret v Lednici.
Skutečný rozmach přišel s koncem 19. století.
Český historický atlas uvádí, že mezi lety 1880 a 1914 vzniklo přes 120 rozhleden. Výstavbu poháněly lázeňská města, okrašlovací spolky a hlavně soupeření českých a německých turistických organizací. Klub českých turistů vznikl 11. června 1888 a hned roku 1891 se mohl chlubit Petřínskou rozhlednou. Kdo na kopci postavil věž, ten si ho zároveň symbolicky zabral. V Libereckém kraji z té doby pocházejí Slovanka z roku 1887 nebo Štěpánka, dokončená o pět let později.
Po roce 1945 výstavba téměř ustala. Za celé období do roku 1989 přibylo jen 16 rozhleden. Další vlnu přinesla devadesátá léta, kdy obce začaly doplňovat stožáry mobilních operátorů vyhlídkovými plošinami, a poté vstup do Evropské unie a s ním evropské fondy. Po roce 2000 vyrostlo přes dvě stě nových staveb.
Rozhledny na milion obyvatel: Česko drtí sousedy
Absolutní čísla mezi zeměmi se porovnávají těžko, protože každý katalog počítá jinak. Výmluvnější je hustota. Dostupná data o počtu vyhlídkových věží jsme přepočítali na obyvatele podle údajů Eurostatu a národních statistik.
Země Počet rozhleden Obyvatelé Rozhleden na milion obyvatel Česko 564 10,9 mil. 51,7 Slovensko cca 150 5,4 mil. 27,8 Rakousko 80 9,2 mil. 8,7 Německo 690 83,5 mil. 8,3 Polsko 60 36,3 mil. 1,7
Jde o orientační přepočet, protože zdroje u jednotlivých zemí vycházejí z odlišné metodiky. Rozdíl je ovšem tak výrazný, že ho žádná korekce nesmaže. Čech má k dispozici zhruba šestkrát víc rozhleden než Němec nebo Rakušan a zhruba dvakrát víc než Slovák. Podle nás za tím stojí kombinace kopcovité krajiny s hustou sítí obcí, které si rozhlednu chtějí postavit, a nepřetržitá tradice od šlechtických parků přes měřiče ke spolkům. Žádný ze sousedů tolik vrstev na tak malé ploše nemá.
Od Ledvic po Javorník: kde se dnes šplhá nejvýš
Rozhledny dál přibývají a stavějí je obce, svazky obcí, podnikatelé i turistické centrály s pomocí národních a evropských programů. Výjimku z dotačního modelu nabízí Javorník u Liberce. Tamní telekomunikační stožár se v roce 2026 proměnil v téměř padesátimetrovou stavbu s plošinou ve výšce asi 35 metrů a investice 8,5 milionu korun šla podle Českého rozhlasu výhradně ze soukromých peněz.
Pro plánování výletu se hodí znát několik rekordmanů:
Ledvice: nejvyšší rozhledna v Česku s prosklenou vyhlídkou ve 144 metrech na komíně elektrárny ČEZ. Vstup jen po předchozím objednání, prohlídky začínají v 8, 10, 12 a 14 hodin. Sky View 111 v Brně: střešní terasa mrakodrapu AZ Tower, veřejnosti otevřená od léta 2025. Dospělý platí 250 Kč, provozovatel doporučuje rezervaci. Stezka nad vinohrady v Kobylí: místo schodů vede nahoru nakloněná rovina, takže vyhlídku zvládnou vozíčkáři i rodiče s kočárkem.
Kdo šetří, má na výběr ze 141 věží s volným vstupem, které eviduje katalog
NaRozhlednu.cz. U menších staveb ale stojí za to předem ověřit otevírací dobu, protože se mění podle sezony a někde záleží na tom, kdo zrovna drží klíč. Inspiraci nabízí i anketa Klubu přátel rozhleden Rozhledna roku, kterou v posledních ročnících vyhrály Nadhledna Háječek, Hamštejn u Koberov, Římská věž v Tučíně a pro rok 2025 Babylon v Nebušicích.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková