Loďka z bambusu klouže mezi rákosím tak tiše, že je slyšet jen šplouchání vesla a vzdálené volání volavek. Nad hladinou se zvedá šedá vápencová stěna porostlá křovinami. Na ní se po chvíli pohne černá silueta s jasně bílými „kraťasy“. Na ploše o rozloze přes 3 500 hektarů v provincii Ninh Binh, asi devadesát kilometrů jižně od Hanoje, žije podle vietnamských primatologů bezmála dvě stě langurů delacourových. Tvoří tak nejpočetnější známé jádro druhu, jehož světová populace se vejde do jedné větší vesnické školy. Zvířata se zde neukrývají kvůli zvláštní plachosti. Jejich úkrytem je samotná krajina. Skalní věže, které turisté fotí z lodí, jim slouží jako ložnice, únikové schodiště i hradby.
Langur delacourův: černobílých akrobatů zbývají jen stovky
Langur delacourův patří mezi kočkodanovité opice a žije pouze na severu Vietnamu. Poznáte ho snadno. Horní polovina těla je uhlově černá, od boků ke kolenům ji ostře přetíná bílá srst, tváře lemují bělavé vousy a z temene trčí chocholka. Samec měří kolem šedesáti centimetrů, k tomu připočtěte zhruba devadesát centimetrů huňatého ocasu. Váží v průměru 8,5 kila, samice o kilogram méně. Takový profil uvádí záchranné centrum pro ohrožené primáty EPRC.
Vietnamská Červená kniha i Mezinárodní svaz ochrany přírody ho řadí do nejvyšší kategorie ohrožení. Nejčerstvější odhad pochází z průzkumu Centra pro ochranu přírody a rozvoj z let 2022 až 2025: 562 až 570 jedinců v pěti ze sedmi sledovaných oblastí. Organizace Fauna & Flora pracuje opatrněji s číslem kolem pěti stovek. Celých 95 procent druhu přitom připadá na provincii Ninh Binh.
Pro samotný Van Long nabízí nejpevnější data studie ve
Vietnamese Journal of Primatology. Sčítání z roku 2018 napočítalo v rezervaci 176 až 184 opic. Spolu se sousedním krasem Lac Thuy jich bylo 207 až 222, rozdělených do pětadvaceti skupin. Dron v roce 2023 zachytil 179 zvířat, ačkoli celé území nepokryl. Pro představu: celou světovou populaci druhu by pojal jediný vagon pražského Eska nacpaný stojícími cestujícími. Proč vápencové věže fungují jako pevnost
Zdroje se shodují, že kras langurovi nabízí dvě zásadní výhody. První tvoří jeskyně a skalní výklenky, kde skupiny tráví noc. Druhou představují kolmé, ostře zubaté stěny, po nichž se opice pohybují s jistotou horolezce, kdežto větší pozemní šelma v nich ztrácí oporu. Studie v časopise Ecology and Evolution z roku 2026 i starší profil druhu na portálu ESABII výslovně uvádějí, že útesy a jeskyně chrání langury před predátory i před výkyvy počasí.
Mezi možné přirozené nepřátele patří levhart obláčkový, krajta mřížkovaná, orlík chocholatý nebo orel horský. Skála tedy nejlépe brání proti tomu, kdo musí šplhat. Dravci ze vzduchu a hadi, kteří se proplétají štěrbinami, jsou pro opice menší překážkou.
Daleko ničivějším predátorem byl ovšem člověk. Langury lovili kvůli masu, kvůli surovinám pro tradiční medicínu a kvůli obchodu se zvířaty. Dodnes je ohrožuje odlesňování, přeměna půdy na pole a lámání vápence pro cementárny. Homole tak chrání dvojím způsobem: jsou příliš strmé pro lovce s pastmi a zároveň příliš nepohodlné pro zemědělce. Od roku 2001 k tomu přibyla zákonná ochrana a hlídky místních komunit. Od února 2017 je Van Long také ramsarským mokřadem a figuruje na
Zeleném seznamu IUCN, který rezervaci přiznává největší životaschopnou populaci druhu.
Stejné skály ovšem mají i stinnou stránku. Vápencové masivy se z okolní nížiny zvedají jako izolované ostrůvky. Dříve je spojoval les, dnes je oddělují silnice, rýžoviště a rostoucí vesnice. Skupiny z Van Long se proto s jinými populacemi prakticky nepotkávají a genetická pestrost se zužuje. Autoři zmíněné primatologické studie navrhují vytvořit zelený koridor k oblasti Kim Bang, kde žije druhá největší populace. V roce 2026 tam vzniklo nové chráněné území o rozloze 3 182 hektarů. Podle nás jde o nejdůležitější krok pro druh za poslední dvě dekády, protože pevnost, ze které nelze vyjít, se dlouhodobě mění ve vězení.
Van Long proti Tam Coc a Trang An: stejné kulisy, zlomek davů
Turista, který do Ninh Binh míří kvůli pověstným skalám nad vodou, většinou skončí v Tam Coc nebo Trang An. Do obou míst proudí podle cestovatelského průvodce Cestee tisíce lidí denně. Ve Van Long přitom člověk během plavby nepotká téměř nikoho. Krajina je ale podobná: kras, voda a loďky s veslaři. Van Long ji doplňuje charakterem divokého mokřadu s rákosinami, ptačím ruchem a výhledy na skalní stěny, které nikdo neosvětluje pro selfie.
Oficiální ceník provincie Ninh Binh ukazuje rozdíl i v peněžence:
Lokalita Cena za osobu Orientačně v Kč Van Long 100 000 VND 85 až 90 Kč Trang An 250 000 VND asi 215 Kč Tam Coc-Bich Dong 250 000 VND (s elektrovozíkem 350 000 VND) asi 215 Kč / 300 Kč
Trang An s rozsáhlými jeskynními průplavy a zápisem na seznam UNESCO dává smysl tomu, kdo chce vidět ikonu. Van Long podle nás jasně vítězí u návštěvníků, kteří touží po tichu a divočině. Za necelou polovinu ceny tu dostanete navíc reálnou šanci spatřit tvora, kterého jinde na planetě uvidíte jen stěží. K tomu se přidávají ptáci. Vědci tu evidují 129 druhů, mezi nimi slípku šedohlavou, bukáčka skořicového, ledňáčky či sokola stěhovavého.
Z Prahy až k molu v Gia Van
Cesta z Česka se letos zjednodušila. Od 10. října 2026 provozuje Vietjet linku mezi Prahou a Hanojí, každé úterý a sobotu s mezipřistáním v kazašském Almaty. Pražské letiště ji označuje za první pravidelné spojení obou metropolí v moderních dějinách. Vízum pro turistický pobyt do 45 dnů od srpna 2025 nepotřebujete, potvrzuje to
MZV ČR. Pas musí platit ještě aspoň šest měsíců a u sebe byste měli mít zpáteční nebo navazující letenku.
Z hanojského hlavního nádraží jede do Ninh Binh devět vlaků denně. Trasu dlouhou 115 kilometrů zvládnou zhruba za dvě hodiny a čtvrt, jízdenka vychází od 180 Kč. Na posledních dvaceti kilometrech k severu vám nejlépe poslouží skútr z hotelu nebo rodinného penzionu, případně taxi či odvoz přes aplikaci Grab. Vnitroprovinční autobus zastavuje v Gia Van, odkud k molu dojdete pěšky. Lístek se prodává v obchůdku po pravé straně příjezdové cesty. Loď vyplouvá nejméně se dvěma osobami a plavba trvá hodinu až dvě.
Languři jsou aktivní hlavně ve dne a k soumraku. Doporučujeme proto vyrazit brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy polevuje vedro a nízké slunce hezky kreslí skály. Na listopad až duben připadá podle pozorovatelů ptáků nejpříjemnější počasí i nejvíc ptáků. Provinční turistický úřad naopak láká na jaro a září až říjen, kdy kraj zezlátne. Do loďky si sbalte dalekohled nebo objektiv s dlouhým ohniskem. Mluvte tlumeně, nefoťte s bleskem a nechtějte po veslaři, aby se kvůli lepšímu záběru přibližoval ke stěně. Vědci zkoumající zdejší mokřad doporučují dopady turistiky na faunu co nejvíce omezit.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková