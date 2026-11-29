Ke konci letošního října působilo v České republice podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí 958 aktivních přechodných pěstounských rodin. Pouze 27 z nich však mohlo bezprostředně převzít další dítě. V sedmi krajích byla k dispozici jediná rodina, případně žádná.
Pěstounská péče na přechodnou dobu přitom slouží právě dětem, které se náhle ocitnou bez odpovídající rodičovské péče. Náhradní rodina jim poskytuje zázemí v době, kdy se rozhoduje o jejich návratu k rodičům nebo jiném dlouhodobém řešení. O svěření dítěte do této formy péče rozhoduje soud, samotní pěstouni musejí předem projít odborným posouzením.
Nedostatek míst komplikuje výběr vhodného zařízení
Rozdíl mezi celkovým počtem pěstounů a jejich skutečnou dostupností dokládají také údaje jednotlivých krajů. Například Liberecký kraj evidoval k 15. dubnu letošního roku 44 aktivních přechodných pěstounských rodin, další dítě však mohl v daném okamžiku přijmout pouze jeden pěstoun. U sourozenců navíc musí pracovníci individuálně posoudit, zda je rodina schopna zajistit péči o více dětí současně.
Podobné komplikace provázejí hledání míst v dětských psychiatrických léčebnách, dětských domovech se školou nebo zařízeních pro osoby se zdravotním postižením. Beneš v písemném vyjádření pro ČTK upozornil na případy, kdy sociální pracovníci hledají zařízení, „ve kterém je fakticky volná postel“, namísto výběru podle odborného zaměření a vzdálenosti od bydliště dítěte.
Ombudsman proto podporuje rozšíření terénních sociálních služeb, které mohou rodičům pomoci zvládnout péči o potomky přímo v domácnosti. Prosazuje rovněž přeměnu velkých dětských domovů na menší zařízení rodinného typu, která podle něj vytvářejí lepší podmínky pro přípravu dětí na samostatný život.
Děti se na ombudsmana obracejí i samy
Od začátku ledna do konce října se na kancelář dětského ombudsmana obrátilo 193 dětí. Jejich podněty se týkaly mimo jiné jednání zaměstnanců zařízení, omezeného kontaktu s rodinou, zdravotní péče nebo nedostatečného zapojení do rozhodování o vlastním životě.
Děti žijící v dětských domovech nebo výchovných ústavech přitom mohou požádat o pomoc přímo, bez prostřednictví rodičů či zaměstnanců zařízení. Kancelář přijímá podněty prostřednictvím e-mailu deti@ochrance.cz, dopisů i internetového formuláře. Pomoc je bezplatná a děti mohou rovněž využít telefonní linku 542 542 888, která funguje v pracovních dnech.
Dětský ombudsman může prověřovat zacházení s dětmi v jednotlivých zařízeních i postup sociálních pracovníků. Nemůže však sám rozhodnout o přemístění dítěte do jiného zařízení nebo jeho návratu do rodiny. Tato rozhodnutí zůstávají v pravomoci soudu.
Zdroje: deti.ochrance.cz, tn.nova.cz, ceska-justice.cz