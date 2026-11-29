Hrachová polévka s párkem patří u nás doma k jídlům, která se vaří pořád dokola. Z dětství ji mám spojenou s hustou zlatavou polévkou, skoro až kaší, voněla po majoránce a babička ji nosila na stůl v hlubokých talířích. K tomu krajíc chleba, nic víc nebylo potřeba. Tehdy by mě nenapadlo, že ji jednou budu dělat sama a že doma uslyším větu „uděláš zase hrachovku?“ docela pravidelně. Je vydatná, zastoupí oběd a druhý den, když ještě zhoustne, bývá často lepší než čerstvá.
Na
hrachovce není nic složitého. Spíš chce čas a trochu klidu. Suchý se vyplatí namočit předem, pak se vaří pomaleji, ale ochotněji se rozpadne do hrách krémové hustoty. Do základu přijdou brambory, cibule opečená na másle, česnek a nakonec kolečka párku, která se v polévce už jen prohřejí. Majoránku dávám až úplně na konec. Při dlouhém varu z ní vyprchá vůně, a to je u hrachovky skoro škoda. Tuhle poznámku jsem kdysi převzala od maminky a v kuchyni se mi osvědčila víckrát.
Můj tip zní: Hrách zalijte studenou vodou už den předem a nechte ho přes noc nabobtnat. Vaření se tím zkrátí zhruba o třetinu a hrách se rozvaří rovnoměrněji, bez tvrdších kousků uprostřed. Vodu po namáčení slijte a hrách propláchněte; odplaví se tak část látek, které mohou způsobovat nadýmání. Recept na hustou hrachovou polévku s párkem a bramborami
Celková aktivní příprava: přibližně 1,5 hodiny, k tomu namočení přes noc Ingredience k přípravě
Základ polévky: 250 g suchého hrachu (loupané půlky) 3 středně velké brambory 1 střední cibule 2 stroužky česneku kousek másla, zhruba 20 g, na opečení základu 1 litr vody nebo slabého vývaru
Dochucení: 1 lžíce polévkového koření, případně sůl a mletý pepř 1 lžíce sušené majoránky sůl podle chuti
Dokončení: 2 párky, klasické nebo jemné čerstvá petrželka na posypání Postup přípravy husté hrachovky párkem
1.
Namočte hrách. Den před vařením nasypte 250 g suchého hrachu do mísy, zalijte ho studenou vodou a nechte přes noc stát. Ráno vodu slijte a hrách dobře propláchněte pod tekoucí vodou.
2.
Připravte základ. V hrnci rozpusťte kousek másla a na středním plameni na něm nechte zesklovatět až lehce zezlátnout nadrobno nakrájenou cibuli. Trvá to asi 4 až 5 minut. Není nutné spěchat, cibule dá polévce chuťový základ, který se později už moc dohnat nedá.
3.
Přidejte hrách a zalijte vodou. K opečené cibuli vsypte propláchnutý hrách, přilijte přibližně litr vody nebo slabého vývaru a přiveďte k varu. Potom plamen stáhněte, hrnec částečně přiklopte a vařte mírně 30 až 40 minut, dokud hrách nezačne měknout. Foto: Anna Balážová, Přilijeme vodu
4.
Přidejte brambory. Mezitím oloupejte 3 brambory a nakrájejte je na menší kostky, zhruba dvoucentimetrové. Vsypte je do hrnce a pokračujte ve vaření dalších 15 až 20 minut. Brambory i hrách mají být na konci úplně měkké.
5.
Rozmixujte nebo rozmačkejte. Přibližně polovinu polévky rozmixujte ponorným mixérem přímo v hrnci. Zbytek nechte s kousky hrachu a brambor, polévka pak nepůsobí jednotvárně a má příjemnější strukturu. Pokud máte raději hladkou hrachovku, rozmixujte ji celou. Dochuťte česnekem a kořením
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6. Do polévky prolisujte
2 stroužky česneku, přidejte polévkové koření, podle potřeby sůl a promíchejte. Nechte ji ještě asi 5 minut jen mírně probublávat, aby se česnek a koření spojily se základem.
7.
Přidejte párek. Oba párky nakrájejte na kolečka a vsypte do hotové polévky. Stačí 3 až 5 minut. Párek se má prohřát, ne dlouho vařit; při delším varu bývá gumový a chuťově zbytečně zploští.
8.
Přidejte majoránku úplně nakonec. Těsně před podáváním vmíchejte lžíci sušené majoránky. Tenhle krok je lepší neposouvat dopředu. Majoránka při delším varu ztrácí vůni a hrachovka by byla plošší, méně typická. Foto: Anna Balážová, Povaříme s majoránkou
9.
Podávejte horké. Polévku nalijte do hlubokých talířů, posypte čerstvou petrželkou a podávejte s krajícem chleba nebo s houskou. Druhý den bude hustší; při ohřívání proto přilijte trochu vody a dobře ji rozmíchejte. Tipy redakce: Výběr hrachu: Nejlépe se osvědčují loupané hrachové půlky. Vaří se rychleji a samy polévku zahustí, takže není nutné sahat po mouce. Celý hrách potřebuje delší čas a výsledek nebývá tak krémový. Zahuštění moukou: Pokud chcete ještě hutnější polévku ve stylu starších českých receptů, připravte jíšku z másla a hladké mouky, přibližně 40 g mouky na 40 g tuku. Vmíchejte ji do polévky před přidáním párků. Stejný postup najdete i v klasických českých kuchařkách. Paprika pro barvu: Lžička sladké mleté papriky přidaná spolu s česnekem polévku zabarví do zlatavě oranžova a dodá jí jemně nasládlou vůni. Nutné to není, ale na talíři pak hrachovka vypadá o něco slavnostněji. Skladování: V uzavřené nádobě vydrží polévka v lednici 3 dny. Při ohřívání přidejte trochu vody, protože hrách tekutinu dál vstřebává a polévka může zhoustnout skoro na kaši. Zamrazit ji lze také; po rozmrazení jí pomůže krátké promixování. Variace bez párku: Místo párku můžete použít uzené maso nebo slaninu opečenou hned na začátku s cibulí. Uzená chuť se pak dostane do celé polévky a výsledek je plnější, vhodný hlavně v chladnějších dnech, kdy má hrachovka opravdu zasytit.
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Zdroj: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se svolením Anna Balážová