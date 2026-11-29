Z oslavy v poutech do nemocnice. Agresora v Prostějově zpacifikovali strážníci
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Z oslavy v poutech do nemocnice. Agresora v Prostějově zpacifikovali strážníciZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 29.11.2026 05:56
Návrh rozpočtu stotisícové Olomouce na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,8 procenta na 4,164 miliardy...
Minulou neděli vyhasly na železničním přejezdu v Říční ulici v Prostějově životy dvou lidí po střetu vlaku...
Vydatné čtvrteční a páteční sněžení má v některých partiích Olomouckého kraje dohru na silnicích i o...
Zatímco na silnicích nejen v Olomouckém kraji způsobilo intenzivní sněžení na řadě míst značné komplikace,...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- V centru Přerova se otevřela chirurgická ambulance, usnadní cestu k operacím
- Návrh rozpočtu Olomouce počítá se schodkem 651 milionů, využije investiční úvěr
- Zabrání tragédiím úprava přejezdu? Prostějov žádá instalaci závor u Myší díry
- VIDEO: Sněhové jazyky a auta v příkopu. Zimní podmínky trápí řidiče na Přerovsku