U nás se tahle otázka vrací pořád dokola. Jeden chce ukrojit jen , druhý by nejraději snědl půl plechu s makový závin ořechovou náplní, a mně se po pravdě nechce chystat dvě různá těsta. Proto dělám jednodušší věc: zadělám jedno kynuté těsto a rozdělím si ho na menší záviny. Potom jednu část naplním mákem a druhou část ořechy, zbytek už dodělá trouba sama.
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že
není nijak komplikovaný. Těsto se dělá z běžných surovin, které člověk většinou najde doma, a po vypracování se hned rozkrájí na menší díly. Se záviny se pak líp zachází, kynou svižněji a po upečení zůstanou pěkně vláčné. Nejlepší jsou ten samý den, ještě lehce vlažné, kdy je v kuchyni pořád cítit , droždí mák a citron. Za sebe doporučuji držet se trochu zpátky s náplní. Když jí je moc, závin sice vypadá štědře, jenže při rolování snadno praskne a na plechu se může otevřít.
Můj tip zní: Makovou i ořechovou směs udělejte raději vláčnější než drobivou. Musí jít rozetřít skoro ke krajům a po upečení nemá působit suše. Recept na měkký domácí závin s mákem i ořechy
Doba přípravy: zhruba 30 minut + 30 minut kynutí Délka pečení: 20-25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 6 menších závinů Ingredience pro přípravu Těsto 1 kg výběrové hladké mouky 2 kostky droždí 1 lžička soli 3 lžíce krystalového cukru 2 vanilkové cukry 500 ml mléka 100 ml oleje Maková náplň 250 g mletého máku 80-100 g krystalového cukru 150-200 ml teplého mléka 1-2 lžíce citronové šťávy Ořechová náplň 250 g mletých vlašských ořechů 80-100 g krystalového cukru 150-200 ml teplého mléka 1 lžíce citronové šťávy Potírání 2 lžíce mléka 1 lžíce oleje Postup přípravy makového a ořechového závinu
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte rozdrobené droždí, sůl, krystalový cukr a vanilkový cukr. Přilijte vlažné mléko a olej. Vypracujte hladké pružné těsto, které se přestane lepit na stěny mísy.
2. Hotové
kynuté těsto nechte krátce odpočinout a potom ho rozdělte na 6 stejných kusů. Menší díly jsou tady docela podstatné, protože se snadněji vyvalují a naplněné záviny pak líp drží tvar.
3. Připravte
makovou náplň. Mletý mák promíchejte s cukrem, přidejte část teplého mléka a dochuťte citronovou šťávou. Směs má být roztíratelná, ale ne tekutá. Zdroj: Odedr, Public domain, Commons.wikimedia, Připravte si mletý mák na makovou náplň. Podobně udělejte ořechovou náplň
4. Mleté
vlašské ořechy smíchejte s cukrem, zalijte teplým mlékem a přidejte trochu citronové šťávy. Když je náplň vláčná, po upečení nepůsobí suchým dojmem. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Commons.wikimedia, Nachystejte si mleté vlašské ořechy na ořechovou náplň.
5. Každý díl těsta rozválejte na obdélník. Tři potřete
makovou náplní a zbylé tři ořechovou náplní. Po stranách nechte kousek volného těsta, náplň pak při stáčení nebude tolik utíkat ven.
6. Těsto stočte do závinu, spíš pevněji než volně. Konce dobře přimáčkněte a založte dospodu. Kdo chce slavnostnější vzhled, může ze tří užších pramenů uplést jednoduchý cop, jak se to u domácích verzí tohoto pečiva často dělá.
7. Záviny přeneste na plech vyložený pečicím papírem. V misce rozmíchejte
mléko s trochou oleje a potřete vrch i boky. Kůrka díky tomu nebude tvrdá a pěkně zezlátne.
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8. Nechte záviny ještě
30 minut kynout. Tady se vyplatí nespěchat, i když už člověk kouká na hodiny. Po upečení budou nadýchanější a střídka zůstane měkká i další den.
9. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C přibližně 20 až 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Trouby pečou každá trochu po svém, takže ke konci je lepší zůstat poblíž.
10. Upečené záviny nechte vychladnout alespoň do vlažna. Krájejte je na silnější plátky a podávejte ke kávě nebo k odpolednímu čaji. Když je zabalíte do utěrky, vydrží měkké i do druhého dne.
Ještě pár drobností, které se při pečení hodí Pokud se těsto při hnětení zdá příliš tuhé, přilijte trochu vlažného mléka. Opatrně, po lžících. Mouka umí pokaždé sát trochu jinak. Do ořechové náplně se hodí špetka skořice. Do makové zase trochu citronové kůry, pokud máte doma chemicky neošetřený citron nebo už nastrouhanou kůru. Závin se krájí nejlíp až po částečném vychladnutí. Teplý voní skvěle, jenže střídka se nožem snadno zmáčkne.
U kynutých závinů udělá dost i obyčejné potření před pečením. Směs
mléka a oleje je jednoduchý starý trik, po kterém kůrka nezatvrdne a pečivo zůstane měkké. Když peču doma, většinou dělám polovinu s mákem a polovinu s ořechy. A jeden menší kousek, pokud se podaří uhlídat, schovám stranou na ráno. Druhý den u snídaně má svoje kouzlo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková