Miluše Bittnerová je známá svým smyslem pro humor a dobrou náladou, kterou si zachovává také při veřejných vystoupeních. Poslední týdny pro ni ale podle jejích slov nebyly jednoduché. Během módní přehlídky návrhářky Aleny Wilson promluvila o zdravotních potížích, které jí zkomplikovaly pracovní povinnosti. V rozhovoru pro eXtra.cz přiznala, že se její dlouhodobé autoimunitní onemocnění během podzimu znovu ozvalo a tentokrát se neobešlo bez změn v divadelním programu.
„Měla jsem velmi špatný měsíc, kdy ta ataka trochu byla,“ popsala herečka uplynulé období. Kvůli zdravotnímu stavu musela podle svých slov přesouvat některá představení. Současně však uvedla, že už pozoruje zlepšení a je v péči lékařky, která jí pomáhá obtíže zvládat. Bittnerová spojuje zhoršení svého zdravotního stavu také s podzimním obdobím, které podle její zkušenosti nemoci nesvědčí.
S vážnou nemocí žije už více než dvacet let
O svých dlouhodobých zdravotních problémech promluvila Bittnerová podrobněji letos v říjnu ve své talkshow Na kafeečko. Tehdy poprvé veřejně popsala, že už více než dvě desetiletí žije s ulcerózní kolitidou, chronickým zánětlivým onemocněním tlustého střeva. Začátky nemoci přitom provázely výrazné bolesti a dlouhé hledání správné diagnózy. „Strašně, ale strašně mě bolelo břicho a dlouho se nevědělo, co mi je,“ vzpomínala na období, kdy lékaři ještě neznali příčinu jejích obtíží.
K hledání pomoci ji tehdy přivedla také herecká kolegyně Markéta Hrubešová, která jí doporučila návštěvu bylinkáře Ladislava Kříže. Ten podle jejího vyprávění vyslovil podezření na ulcerózní kolitidu. Lékařské potvrzení diagnózy však přišlo až přibližně o pět let později, kdy se dostala do péče specialistky v pražské nemocnici. Následně začala užívat také předepsané léky. Herečka přiznává, že s nemocí se naučila žít, přesto jí některá období přinášejí výrazné komplikace.
Ulcerózní kolitida je celoživotní onemocnění, při kterém dochází k zánětu sliznice tlustého střeva. Typické je střídání období klidu s návratem příznaků, mezi které mohou patřit bolesti břicha, průjmy, krvácení nebo výrazná únava. Průběh i intenzita obtíží se u jednotlivých pacientů liší. Díky vhodné léčbě lze u mnoha nemocných dosáhnout dlouhodobého zmírnění příznaků. Ani období bez obtíží však automaticky neznamená, že nemoc definitivně odezněla.
Zdraví ovlivňuje i pracovní plány
Bittnerová se navzdory zdravotním komplikacím snaží pokračovat v práci, která je důležitou součástí jejího života. Připustila, že by ráda strávila část chladnějšího období v teple u moře, delší pobyt v zahraničí ale zatím nepovažuje za reálný. Musela by totiž na delší dobu přerušit své pracovní závazky. Myslí přitom také na divadelní kolegy, kterým by její nepřítomnost mohla zkomplikovat plánovaná vystoupení a připravit je o výdělek.
Úplně bez odpočinku však nezůstane. V následujících týdnech by měla mít téměř čtrnáct dní volna, během kterých by případně mohla podniknout kratší cestu. Zatím žádný konkrétní plán nepotvrdila. Především doufá, že se její zdravotní stav bude nadále zlepšovat a umožní jí prožít konec roku bez dalších komplikací.
Nejvíce se těší na Vánoce s dcerou
Velkou radost jí v současnosti dělá dcera Alžbětka, které doma říkají Betynka. Ta letos v září nastoupila do první třídy a nyní se těší na blížící se vánoční svátky. Herečka přiznává, že právě díky mateřství získaly Vánoce v jejím životě znovu zvláštní význam. Zatímco v dospělosti pro ni postupně ztrácely své někdejší kouzlo, s narozením dcery začala sváteční období opět prožívat s nadšením.
Rodina plánuje ozdobit vánoční stromeček už kolem 15. prosince, aby si jej Alžbětka mohla co nejdéle užívat. Chybět nemají ani tradiční štědrovečerní pokrmy, včetně kapra, bramborového salátu a rybí polévky. Bittnerová počítá také s návštěvami příbuzných a cestou do Hořic. Vedle příprav na svátky ale zůstává jejím největším přáním klidnější zdravotní období. „Myslím si, že na Vánoce už to bude dobré,“ uvedla s nadějí, že letošní nepříjemné týdny budou brzy minulostí.
zdroje: extra.cz, lifee.cz